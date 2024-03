Labdarúgás

Magyar-koszovói - Az első egymás elleni meccs következik

Az esélyek egyértelműek, tekintve, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai 13 mérkőzés óta veretlenek. Ennél hosszabb sorozatra legutóbb az Aranycsapat volt képes, amely az 1954-es világbajnoki döntő elvesztése után 18 összecsapáson három döntetlen mellett 15 győzelmet aratott.



Az ország függetlenségének kikiáltása után a koszovóiak csak tíz éve kapcsolódhattak be a nemzetközi futballba, majd az európai szövetség (UEFA) 2016 májusában éppen a budapesti kongresszuson vette fel az országot a tagjai közé. Azóta a koszovóiak még nem értek el számottevő eredményt, nem jutottak ki egyetlen nagy tornára sem, legnagyobb sikerük, hogy a Nemzetek Ligája negyedosztályát jelentő D divízióból felkerültek a harmadik vonalba, ahol meg is ragadtak.



Bár a világranglista alapján a magyaroknak ez lesz a legkönnyebb felkészülési összecsapásuk, a 102. helyen álló koszovóiak keretében is vannak remek labdarúgók, akik például az olasz, a spanyol, vagy éppen a német élvonalban szerepelnek, így korántsem lehet félvállról venni az ellenfelet. A rivális szövetségi kapitánya, a német Franco Foda szintén ismert szakember, aki osztrák bajnok és kupagyőztes volt a Sturm Graznál, illetve négy éven át vezette az osztrák válogatottat is, amellyel nyolcaddöntős volt az előző kontinensviadalon.



A magyar állampolgársággal is rendelkező Marco Rossi számára biztosan különleges mérkőzés lesz a keddi, mivel 61. összecsapásával utoléri az örökrangsor harmadik helyén Mészöly Kálmánt, így már csak a legendás Aranycsapat mestere, Sebes Gusztáv, valamint a csúcstartó Baróti Lajos lesz előtte a szövetségi kapitányok rangsorában.



Mindkét gárda győzelemmel kezdte a 2024-es esztendőt: a magyar csapat pénteken 1-0-ra múlta felül Törökországot, míg a koszovói ugyanilyen arányban diadalmaskodott Örményország vendégeként. Az olasz szakvezető az apró sérüléssel bajlódó Willi Orbán hiányát leszámítva három napja a legjobb csapatát küldte pályára, ezúttal viszont lehetőséget adhat olyan játékosoknak is, akik azért küzdenek, hogy bekerüljenek a nyári Európa-bajnokságra utazó 23 fős keretbe.



A Puskás Arénában 20.45 órakor kezdődő találkozót az M4 Sport és a Kossuth Rádió élőben közvetíti.