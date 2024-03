Sport

Magyar-török - Gulácsi: hosszú út volt

Gulácsi Péter, a magyar labdarúgó-válogatott kapusa az együttes egyik legjobbja volt péntek este a törökök ellen 1-0-ra megnyert felkészülési mérkőzésen, az RB Leipzig futballistája, aki másfél év után játszott újra a nemzeti tizenegyben, a találkozót követően elmondta, hosszú utat járt be. 2024.03.23 14:53 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Másfél év után újra válogatott meccsen védhettem, aminek nagyon örülök. Ez egy hosszú út volt, fantasztikus volt ismét hazai közönség előtt játszani, örülök, hogy megnyertük a meccset. Fontos volt, hogy jól kezdjük az évet, minden más, most kicsit irreleváns" - hárította el a vegyes zónában Gulácsi azt a kérdést, mekkora fejtörést jelenthet Marco Rossi szövetségi kapitány számára, hogy ilyen remek teljesítményt nyújtott, miközben Dibusz Dénes is kiválóan teljesített az elmúlt időszakban.



A 33 éves hálóőr hozzátette, a visszatérés egy kicsit más érzés volt, hiszen a sérülése alatti időszakban távolabb került a dolgoktól, kívülről nézve pedig minden teljesen más.



"Hosszú idő után védtem újra, ez jóval érzelemdúsabb volt, mint előtte" - fogalmazott a kapus.



Gulácsihoz hasonlóan másfél év után volt újra válogatott Schäfer András, az Union Berlin futballistája ráadásul kis híján góllal tért vissza, de a mérkőzés ráadásában szerzett találatát végül les miatt érvénytelenítették.



"Nekem bőven elég volt, hogy megünnepeltettem magam és nyertünk. Nagyon jó, hogy újra itt vagyok, kemény időszak van mögöttem, kicsit el is pityeregtem magam, amikor bejöttem az öltözőbe. A gól csak hab lett volna a tortán, nekem bőven elég volt, hogy az egész stadion engem ünnepelt" - mondta Bundesligában szereplő középpályás.



Schäfer úgy érezte, a találkozó elején nem voltak annyira élesek, sokkal gyorsabban is játszhattak volna, viszont a labdatartás jól működött.



"Az szerintem magáért beszél, hogy tizenhárom meccs óta veretlen a csapat, haladunk egy úton, reméljük, a formaidőzítésünk majd júniusban lesz a legjobb" - zárta a 24 esztendős futballista.



A nemzeti csapatban bemutatkozó Dárdai Márton elmondta, az első naptól kezdve jól érzi magát a válogatottnál, befogadták a társak és nagyon örül a győzelemnek. Hozzátette, szerencsére a német másodosztályban szereplő Hertha BSC-nél is rendszeresen nagy közönség előtt futballozik, így megszokta már a hasonló közeget, mint ami a Puskás Arénában volt.



A győztes gólt szerző Szoboszlai Dominik kiemelte, játszott már ennél sokkal jobban is a válogatott, néha kicsit kapkodó volt az együttes.



"Néhány szituációban jóval nyugodtabban kellett volna futballoznunk, de a legfontosabb a végeredmény" - fogalmazott a csapatkapitány.



Marco Rossi tanítványai immár 13 találkozó óta veretlenek, ilyen hosszú sorozatra legutóbb a legendás Aranycsapat volt képes az 1954-ben elveszített berni világbajnoki döntő után. Puskásék akkor 18 összecsapáson nem találtak legyőzőre.



A nemzeti együttes legközelebb kedden a koszovói csapatot fogadja barátságos mérkőzésen a Puskás Arénában.