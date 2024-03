Sport

Szarvas Alexandra lett a magyar női labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) csütörtöki közleménye szerint a 31 esztendős szakember veszi át Margret Kratz helyét, a német szakember távozását vasárnap jelentették be.



Az eddig az U19-es csapatot vezető, fóti születésű tréner Magyarországon játékosként nyert bajnokságot és kupát, ezt követően Németországban és Svájcban idegenlégiósként is helyt állt, tavaly nyáron tért haza.



Irányításával a női U19-es válogatott a harmadik helyen zárt erős csoportjában a franciaországi Eb-selejtező tornán, ennek köszönhetően sikerült meghosszabbítania A-ligás tagságát.



"Nem tudok elképzelni nagyobb megtiszteltetést annál, mint mikor egy szakember saját hazájának nemzeti csapatát irányíthatja, ezért munkámat a legjobb tudásommal és teljes erőbedobással fogom végezni" - idézte a szövetség honlapja Szarvas Alexandrát, aki tétmérkőzéseken debütálhat, hiszen a női válogatott áprilisban már Eb-selejtezőkön lép pályára, csoportellenfelei Azerbajdzsán, Törökország és Svájc lesznek.



"Sok külföldi és hazai mérkőzésen jelen vagyok, ezért pontosan ismerem a magyar női labdarúgás erősségét, látom a tehetségeket, de a hiányosságokat is, éppen ezért szakmai stábommal azon fogunk dolgozni, hogy a játékosoknak minden lehetséges segítséget megadjunk a fejlődéshez" - jegyezte meg a szakember.



A válogatott keretének összetétele, illetve a kitűzött célok kapcsán hozzátette: "Mára elmondhatjuk, hogy szép számmal szerepelnek külföldön, elit bajnokságokban futballozó magyar idegenlégiósok. Nem akarok ígérgetni, helyette inkább azt mondom, hogy teljes odaadással és alázattal fogunk küzdeni minden mérkőzésen, és mindig arra fogunk törekedni, hogy együtt jobbak legyünk, mint amilyenek előző nap voltunk. Ezzel a mentalitással is szeretnék hozzájárulni az MLSZ elnökségének legfontosabb stratégiai célkitűzéséhez, hogy a női labdarúgásunk felzárkózzon a nemzetközi élvonalhoz, és idehaza is népszerűbb legyen."



A szövetségi kapitány elmondta, ez a munka elképzelhetetlen a klubokkal való szoros együttműködés nélkül. "A közeljövőben egyeztetek a szakmai vezetőkkel annak érdekében, hogy hatékony legyen az együttműködésünk az egyesületekkel, segítsük egymás fejlődését. Már az azeriek elleni áprilisi válogatott mérkőzésen is számítok a szurkolók biztatására, mert a női válogatottnak nagy szüksége van a növekvő nyilvánosságra és támogatásra."