Sport

Vívó-vk - Ezüstérmes a magyar női kardcsapat Belgiumban

Ezüstérmet nyert a magyar csapat a női kardozók belgiumi világkupa-viadalán, Sint-Niklaasban. A Márton Anna, Pusztai Liza, Battai Sugár, Szűcs Luca összeállítású, világbajnoki címvédő együttes a nyolcaddöntőben kapcsolódott be a vasárnapi versenybe, ott 45-30-ra győzte le a németeket, majd a nyolc között 45-41-re az olaszokat, a fináléért pedig 45-42-re a dél-koreaiakat. A döntőben a magyarok a franciákkal kerültek szembe, akiket a legutóbbi két vb-döntőben legyőztek. Ezúttal az ellenfél nyert 45-32-re.



A magyar női csapat már korábban biztosította olimpiai részvételét, de fontos volt, hogy megőrizze második helyét a rangsorban. Ez alapján párosítják ugyanis a nyári játékokon az együtteseket, és nem mindegy, milyen erősségű ellenféllel kezd a magyar válogatott a negyeddöntőben. A csapatkvóta egyben három egyéni indulói helyet is garantál.



"Büszke vagyok a lányokra. A mai ezüstérem is nagy fegyvertény, de az még inkább annak tekinthető, hogy a kvalifikációs sorozatban hét versenyből ötször állhattunk dobogóra, egyszer a világbajnoki tetejére" - nyilatkozott a hunfencing.hu oldalnak Gárdos Gábor vezetőedző. "A mai verseny is azt bizonyította számomra, amit a korábbiak: ez a négyes bármilyen felállásban eredményes tud lenni, mindig számíthatnak a másikra a lányok."



A belgiumi vk egyéni versenye nem hozott kiemelkedő magyar eredményt: Márton Anna és Pusztai Liza jutott a legmesszebb, ők mindketten a nyolcaddöntőben fejezték be szereplésüket szombaton.



Női kardban ezzel a versennyel ért véget az egyéves kvalifikációs időszak.