Sport

Ezüstérmet szerzett Ausztráliában a paratriatlonos Mocsári Bence

Mocsári Bence ezüstérmet szerzett a paratriatlon világbajnoki sorozat idei első versenyén, az ausztráliai Devonportban.



"Az elmaradt abu-dzabi világkupa után kicsit fáradtan, de megérkeztünk Devonportba és bíztunk benne, hogy megtartják a versenyt. - mondta a Magyar Triatlon Szövetség közösségi oldalán a sportoló. - Nyugodt, ideális edzéskörülmények álltak rendelkezésre, minden adott volt egy jó versenyhez. Az eredmény is azt mutatja, hogy sikerült a legtöbbet kihozni magamból. Igaz, volt egy kis technikai problémám, a futam közben leesett a láncom, amit egyébként nagyon gyorsan sikerült visszatennem, de ott 10-20 másodperc elveszett. Egyébként egy nagyon jó verseny volt, jól felépítettük az edzőmmel, Tóth Szilárddal, akinek itt is szeretném megköszönni a munkáját."



Mocsári ezzel egyben értékes kvalifikációs pontokat is gyűjtött a paralimpiai kvótákért zajló versenyfutásban.