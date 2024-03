Sport

Öttusa vk - Gulyás Michelle ismét aranyérmes Kairóban

Gulyás Michelle győzött szombaton az öttusázók idei első világkupaversenyén, Kairóban. A 83 fős mezőny keddi selejtezőjében három csoportban zajlottak a küzdelmek, a magyarok közül Gulyás és Guzi Blanka jutott a legjobb 36 versenyzőt felvonultató elődöntőbe, Simon Sarolta és Bauer Blanka viszont befejezte szereplését. A szerdai körvívásban Gulyás szerepelt a legjobban, 26 győzelmet aratott és csak kilenc ellenfelétől kapott ki, Guzi viszont a mezőny végére került 10/25-ös mutatójával. Így előbbi stabil kiindulási helyzetből harcolhatta ki csütörtökön a 18-as döntőbe jutást, amit gond nélkül meg is tett, míg utóbbinak ehhez nagyon nagy bravúrra lett volna szüksége, de csoportjában 14. lett, ezzel befejezte a versenyt.



A szombati finálét az olimpiai kvótás Gulyás - aki tavaly is a legjobbnak bizonyult az egyiptomi világkupán - remek szerdai körvívásának köszönhetően az élről kezdte meg. A lovaspályán egy verőhibája volt, a bónuszvívásban megnyerte asszóját, majd a 200 méteres úszásban 2:17.44 perccel a negyedik időt érte el. Végig az élen állt, és a kombinált számot is elsőként kezdhette meg. A négy lövészettel megszakított 5x600 méteres futásban senki nem veszélyeztette győzelmét, pontosan célzott és jól futott, így nem is kellett hajráznia, nyolc másodperc előnnyel ért célba a dél-koreai Kim Szunvu előtt. Az összetett számban elég volt neki a 11:45.90 perces 11. legjobb eredmény is ahhoz, hogy különösebb nehézség nélkül megőrizze pozícióját. A harmadik helyen a brit Kerenza Bryson végzett.



Gulyás Michelle a verseny után a nemzetközi szövetségnek úgy nyilatkozott, hogy mivel Kairóban jóval melegebb van, mint Magyarországon, nehéz volt jól futni, emiatt próbált a lövészetére koncentrálni, hogy megőrizze az előnyét és ne kelljen annyira a futásra figyelnie. Megjegyezte: kívülről könnyű versenynek tűnhetett, de valójában nagyon nehéz volt.



"A lovaglással elégedett voltam, mert nehéz lovat kaptam, amelyik az egyik szemére nem lát, emiatt egy kicsit mindig balra húzott. Nagyon oda kellett figyelnem a technikára, hogy jó ritmusban vegyük az akadályokat. A téli, kenyai edzőtáborban sokat fejlődött a futásom, tavaly eléggé gyenge voltam a fizikai számokban, örülök, hogy javultam" - mondta.



Az összegzését azzal zárta, hogy még nem a mostani az élete formája, de a legfontosabb versenyek később következnek, és úgy érzi, jó úton jár.







Eredmények (a nemzetközi szövetség eredményközlője alapján):



női verseny:

1. Gulyás Michelle 1423 pont

2. Kim Szunvu (dél-koreai) 1415

3. Kerenza Bryson (brit) 1409



Délután a férfiak döntőjét rendezik, a 18-as mezőnyben három magyarral, Bőhm Csabával, Bereczki Richárddal és Szép Balázzsal.