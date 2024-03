Labdarúgás

A modern kommunikáció volt a fókuszban a budapesti UEFA-konferencián

A témák között kiemelten szerepelt a játékvezetők toborzása, a mesterséges intelligencia lehetséges használata, a saját gyártású dokumentumfilmek készítésének lehetősége, továbbá a közösségi média adatalapú, tudatos használata. 2024.03.01 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A modern kommunikáció állt a fókuszában az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) háromnapos konferenciájának, amelynek Budapest adott otthont.



A magyar szövetség (MLSZ) honlapján olvasható beszámoló szerint a témák között kiemelten szerepelt a játékvezetők toborzása, a mesterséges intelligencia lehetséges használata, a saját gyártású dokumentumfilmek készítésének lehetősége, továbbá a közösségi média adatalapú, tudatos használata.



Az UEFA Grow konferenciát az MLSZ nevében Balogh Gabriella elnökségi tag, a marketing- és médiabizottság elnöke nyitotta meg. Kiemelte: hatalmas lehetőség, hogy a labdarúgáson keresztül, elsősorban a közösségi médiának köszönhetően jelentős közönséget lehet elérni és megszólítani, ugyanakkor fontos napirendre tűzni a felelősség kérdését is.



A szakmai megbeszélésen Roberto Rosetti, az UEFA játékvezetésért felelős vezetője, a 2006-os és 2010-es világbajnokságon is közreműködő olasz szakember is előadást tartott, a VAR-alkalmazás mellett beszélt az UEFA játékvezetőket toborzó kampányának eredményeiről. Rosetti találkozott Budapesten Hanacsek Attilával, az MLSZ játékvezető bizottságának elnökével is, aki szintén csatlakozott a játékvezetők bevonását érintő panelbeszélgetéshez.



A második nap sztárelőadója Roberto Martínez, a portugál válogatott szövetségi kapitánya volt, aki budapesti előadásában kiemelte a jó kommunikáció jelentőségét.



"A legjobb tanács, amit kommunikációs szakembertől kaptam az volt, hogy legyek önmagam akkor is, amikor a kamerák előtt beszélek." - mondta, hozzátéve: vannak helyzetek, amikor meg kell védeni a játékosokat, például, amikor a magánéletük, vagy a karrierjük következő átigazolásáról kérdezik őket egy fontos válogatott összecsapás előtt, de minden más esetben a nyílt, önkritikus hozzáállás a megfelelő.



Az 55 tagszövetség több mint 100 szakemberének részvételével rendezett konferencián a közelgő Európa-bajnokság előkészületei és kommunikációs feladatai is szóba kerültek.