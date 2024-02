Sport

Milák Kristóf: a versenyzésben szünetet tartani nem hátralépés

A versenyzésben szünetet tartani nem hátralépés, hanem a siker egyik része lehet - mondta Milák Kristóf olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó, aki hosszú időre eltűnt a nyilvánosság elől.



Milák elárulta, szüksége volt az elmúlt időszak hosszabb pihenőjére.



A 200 méter pillangó 24 éves világcsúcstartója annak kapcsán osztotta meg gondolatait, hogy első magyarként csatlakozott a párizsi olimpiai és paralimpiai játékok hivatalos fizetéstechnológiai partnere, a Visa "csapatához".



"Óriási megtiszteltetés számomra, hogy első magyarként csatlakozhatok a Team Visa kiváló sportolókból álló csapatához. Az előző időszak hosszabb pihenőjére testileg és mentálisan egyaránt szükségem volt. A Visa támogatása sokat jelentett számomra az elmúlt hónapokban, hiszen a nehézségek ellenére is mellettem álltak és bíztak bennem. Remélem, hogy újra motiválni tudom majd az embereket, egyúttal pedig sikerül tudatosítanom bennük azt is, hogy a versenyzésben szünetet tartani nem hátralépés, hanem a siker egyik része lehet" - mondta a cég közleményében Milák Kristóf.



A tokiói olimpián 2021-ben 200 méter pillangón arany-, 100 méteren ezüstérmes világklasszis úszó legutóbb tavaly áprilisban, az országos bajnokságon versenyezett, majd júniusban jelezte, hogy nem indul a fukuokai világbajnokságon. Egy korábbi bejelentés alapján októberben, a budapesti világkupán tért volna vissza, de végül ekkor sem láthatták a rajongók, mint ahogyan most februárban a dohai világbajnokságon sem. Edzője, Virth Balázs tavaly októberben elárulta, tanítványa fél éve nem végzett olyan edzésmunkát, amely az élsporthoz szükséges. A szakember akkor úgy fogalmazott, ahhoz, hogy Párizsban 200 méter pillangón megvédje olimpiai bajnoki címét Miláknak "már tegnap" meg kellett volna kezdenie az edzéseket.



A szerdai közleményből kiderül, hogy a sportolók személyes és szakmai fejlődéséhez a Team Visa anyagi támogatást, jótékonysági törekvéseikhez segítséget, pénzügyi edukációs, illetve mentális egészségüket és jóllétüket elősegítő eszközöket nyújt.