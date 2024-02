Sport

Laureus-díj - Ekler Luca 18 év után az első magyar a jelöltek között

A paralimpiai bajnok Ekler Luca 18 év után az első magyar, aki jelöltként bekerült a legjobbak közé a sportolói Oscar-díjnak is nevezett Laureus-díj kapcsán. 2024.02.28 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) közleményében kiemeli: már a top 6-ba való bekerülés is hatalmas sikernek tekinthető és a tavalyi para-atlétikai világbajnokságon három arany- és egy ezüstérmet szerző, 200 és 400 méteres síkfutásban világcsúcsot döntő atléta mindössze a második magyar a díj 24 éves történetében, akinek ez sikerült.



"Magyarország és a Magyar Paralimpiai Csapat számára különlegesen nagy büszkeség, hogy az Év parasportolója kategóriában a paralimpiai, világ- és Európa-bajnok Ekler Luca is döntőbe került, és ott lehet Madridban az április 22-i díjátadón." - írta az MPB.



Magyar díjazott még nem volt, ugyanakkor 2006-ban már akadt magyar döntős, ugyancsak a parasport kategóriában, akkor Krajnyák Zsuzsanna paralimpiai ezüst- és bronzérmes, világ- és Európa-bajnok kerekesszékes vívó került be a legjobbak közé.



A szervezők hétfőn hozták nyilvánosságra az idei Laureus World Sport Awards döntős jelöltjeinek listáit. A férfiak mezőnyében többek között Lionel Messi és Max Verstappen, a nőknél pedig mások mellett Aitana Bonmatí és Iga Swiatek is a finalisták között van.



A Laureus díjátadót 2000 óta rendezik meg, korábban Nelson Mandela, José Manuel Barroso és II. Albert monacói herceg is volt már az esemény fővédnöke. A díjat eddig legtöbb alkalommal - négyszer - a teniszező Roger Federer nyerte el, de többek között Usain Bolt, Rafael Nadal, Michael Schumacher és Tiger Woods is duplázott már.



A gálán különböző kategóriákban osztják ki az elismeréseket: az Év férfi sportolója, az Év női sportolója, az Év csapata, az Év felfedezettje, az Év visszatérője, az Év fogyatékos sportolója, az Év extrém sportolója, az Év sportszellemiségi díja (nem minden évben), Az Év sportjószolgálati díja (nem minden évben), Életműdíj.



Ekler Luca kategóriájában a további döntősök: Simone Barlaam (olasz, paraúszás), Danilo Csufarov (ukrán, paraúszás), Diede de Groot (holland, kerekesszékes tenisz), Nicole Murray (új-zélandi, para-kerékpár), Markus Rehm (német, paraatlétika)



A jelölteket 1400 sportújságíró szavazatai alapján állították össze, a végső győztesekről a sportakadémia 71 tagja dönt. A díjátadó ünnepségre április 22-én kerül sor Madridban.