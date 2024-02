Sport

ILCA-Eb - Érdi Mária aranyérmes

Érdi Mária megnyerte a vitorlázó ILCA (korábbi Laser) hajóosztály athéni Európa-bajnokságát. A férfiaknál Vadnai Benjamin a hatodik, öccse, Jonatán a nyolcadik helyen végzett, ezzel eldőlt, hogy a fiatalabbik Vadnai testvér indul a párizsi olimpián.



Érdi Mária, aki tavaly sporttörténelmi világbajnoki címmel szerezte meg az olimpiai kvótát, az élről kezdhette az éremfutamot, amelyen gyakorlatilag rajt-cél győzelmet aratott. Minden bóját elsőként vett és meggyőző fölénnyel ért elsőként célba.



A magyar vitorlázó mögött a litván Viktorija Andrulyte zárt másodikként, harmadik pedig a francia Louise Cervera lett. Érdi Mária kiegyensúlyozott és nagyszerű teljesítményére jellemző, hogy a kiejtett 11. helyezését leszámítva legrosszabb eredménye egy hatodik hely volt, kétszer-kétszer másodikként és harmadikként futott be.



"Életem egyik legnehezebb versenye volt. Gyenge szél és sok-sok kiszámíthatatlanság, amit kaptam ettől az Eb-től, de sikerült az egész mezőnyből a legjobban alkalmazkodni mindezekhez. Elmondhatatlanul boldog vagyok, hogy a tavalyi világbajnoki arany, és Eb-bronz mellé most egy Európa-bajnoki cím is társul. Edzőmmel jó taktikát raktunk össze, és ez eredményesnek bizonyult. Nem volt egyszerű, mert az éremfutam előtt nagyon sűrű volt a mezőny a dobogós helyek tekintetében" - értékelt Eb-győzelme után Érdi Mária csapata tájékoztatása szerint. "Már a kontinensbajnokság előtt tudtam, hogy itt az győzhet, aki a legkevesebb hibát követi el, és jó döntéseket hoz. Próbáltam ezt a két dolgot minden futam előtt és alatt szem előtt tartani".



Az MVM hajósa az elmúlt négy nagy világversenyen kétszer arany-, egyszer bronzérmet szerzett, az idei vb-n pedig csak azért maradt le a dobogóról és végzett a hetedik helyen, mert a gyártó hibája miatt futam közben kiszakadt a hajója talpcsigája.



A női olimpiai ILCA 6 osztályban 107 versenyző indult.



A férfiaknál nem rendeztek éremversenyt, mivel péntekig nem jött össze a szükséges hat futam. Vadnai Benjamin a hatodik, öccse, Jonatán a 15. helyről várta a záró napot, melyen két részversenyt bonyolítottak le. Vadnai Jonatán megnyerte az elsőt, majd 14. lett, összesítésben a nyolcadik helyre lépett előre. Bátyja 12. és 9. hellyel megőrizte hatodik pozícióját, pontazonossággal zárt a negyedik és ötödik helyezettel.



Az Eb-n eldőlt, hogy a két Vadnai testvér közül Jonatán indulhat az ötkarikás játékokon - a párizsi kvótát is ő szerezte meg a tavalyi összevont vb-n. Az utóbbi két játékokon Benjamin indult, de az elmúlt időben a fiatalabbik testvér mutatott jobb formát, negyedik volt a 2022-es Eb-n, a januári vb-n pedig 77 pontos előnyt gyűjtött bátyjával szemben, amelyből most csak négy pontot vesztett.



A férfi olimpiai ILCA 7 hajóosztályban 136 vitorlázó indult.