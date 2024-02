Labdarúgás

Konferencia-liga - Kettős vereséggel búcsúzott a Ferencváros

A Ferencváros kettős vereséggel búcsúzott a görög Olimpiakosszal szemben a labdarúgó Konferencia-liga nyolcaddöntőbe jutásért rendezett párharcában, mivel csütörtökön a hazai visszavágón ugyanúgy 1-0-ra kapott ki, mint múlt héten Pireuszban.



A vendégek győztes gólját ezúttal is a marokkói Ajub el-Kabi szerezte, aki a 45. percben 11-esből volt eredményes.



A magyar bajnok sorozatban másodszor élte meg a kupatavaszt a nemzetközi porondon, egy éve az Európa-liga nyolcaddöntőjében is kettős vereséggel, szerzett gól nélkül esett ki a német Bayer Leverkusen ellen.



A Kl nyolcaddöntőjének sorsolását pénteken 13 órától rendezik Nyonban.



Konferencia-liga, nyolcaddöntőbe jutásért, visszavágó:

Ferencvárosi TC-Olimpiakosz (görög) 0-1 (0-1)

Groupama Aréna, 21 057 néző, v.: Clément Turpin (francia)

gólszerző: el-Kabi (45., 11-esből)

sárga lap: Varga B. (42.), Abu Fani (87.)

Továbbjutott: az Olimpiakosz kettős győzelemmel, 2-0-s gólkülönbséggel.



Ferencvárosi TC:

Dibusz - Wingo (Makreckis, a szünetben), Cissé, S. Mmaee, Civic (Ramírez, 67.) - Zachariassen (Ben Romdhane, 67.), Abu Fani, Maiga, Marquinhos (Katona, 86.) - Varga B., Kodro (Pesic, a szünetben)



Olimpiakosz:

Paszhalakisz - Rodinei, Recosz, Carmo, Ortega - Chiquinho (Carvalho, 90.), Hezze - Podence, Horta (Maszurasz, 74.), Fortunisz (Iborra, 74.) - el-Kabi (Jovetic, 79.)



I. félidő:



43-45. perc: bal oldali beadás után el-Kabi fejelt kapura, a labda Mmaee kezéről vágódott le, a videobíró segítségével megítélt büntetőt pedig a marokkói csatár magabiztosan lőtte a jobb alsó sarokba (0-1).



A hazai szurkolók mindent megtettek, hogy Dejan Stankovic vezetőedző kérésének megfelelően pokoli hangulatot teremtsenek a Groupama Arénában, ugyanis a csapatokat nemcsak telt ház, hanem élőkép is fogadta, melyen egy zöld nadrágos harcos küzdött egy piros-fehér páncélba öltözött, hatalmas termetű vitézzel. A látványhoz a Botond-mondából vett idézetet feszítettek ki: "büszke Botond reá sújtott, az óriás a földre hullott".

A csapatok nagy lendülettel vetették magukat a küzdelembe, kifejezetten lüktető volt a meccs, mindkét fél támadólag lépett fel, így a közönség szép akciókat láthatott. A kapuk azonban nem forogtak veszélyben az első 15 percben, mert az ígéretesebb lövéseket mindkét oldalon sikerült blokkolniuk a védőknek. Ezt követően a zöld-fehéreknek meggyűlt a bajuk a támadásvezetéssel, túl sokszor vesztették el a labdát a saját térfelükön, így a játék áttevődött a hazai térfélre. Ugyanakkor az Olimpiakosz nem tudta gólra váltani a fölényét. Az első komolyabb ferencvárosi helyzetre 34 percet kellett várni, akkor Zachariassen lőhetett ígéretes helyzetből, de "eltörte a labdát", amely erőtlenül gurult el a jobb sarok mellett a görög kapus kíséretében. A szünet előtti percekben a görögöknek volt két ziccerük, előbb Fortunisz lőtt mellé közelről, majd Abu Fani szörnyű hazaadására Podence csapott le, aki fölé bombázott. Az Olimpiakosz egyre nyomasztóbb fölénye aztán a 45. percben góllá érett, amikor el-Kabi 11-esből volt eredményes.



Stankovic a szünetben kettős cserével próbált változtatni a játék menetén, és bár térfélcserét követően volt egy-két ígéretesebb ferencvárosi akció, összességében továbbra is inkább az Olimpiakosz akarata érvényesült. Az idő múlásával a görögök egyre kevésbé erőltették a támadásokat, ezért kiegyenlítetté vált az összecsapás, de a vendégek védelmét nem tudta átjátszani a magyar bajnok, amely így továbbra is veszélytelen volt Paszhalakisz kapujára. A Ferencváros szerb trénere újabb kettős cserével próbált frissíteni, de a zöld-fehérek továbbra is nehezen jutottak át a görög középpályán, azaz jószerivel esélyük sem volt, hogy csökkentsék az összesítésben kétgólos hátrányukat. Az FTC a hajrában sem tudott újítani, sőt, egy-két kontrából inkább az Olimpiakosznak voltlehetősége, így amagyar csapat két 1-0-s vereséggel fejezte be a szereplését a harmadik számú európai kupasorozatban.