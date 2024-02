Labdarúgás

Konferencia-liga - Stankovic számára a nagybetűs meccs következik

Dejan Stankovic vezetőedző szerint az Olimpiakosz elleni visszavágó maga lesz a nagybetűs meccs a Ferencváros labdarúgócsapata számára a Konferencia-ligában. 2024.02.21 MTI

"Sokan az év mérkőzésének tartják, számomra inkább a pillanat meccse lesz. Ez lesz a meccs, a nagybetűs meccs. Mindenkit be akarok vonni, nemcsak a játékosokat, hanem a személyzetet és a közönséget is. Közösen fogunk kiállni, azt szeretném, hogy tényleg pokoli hangulat legyen a stadionban. Azt szeretném kérni, hogy az utolsó pillanatig mindenki higgyen a csapatban" - fogalmazott a szerdai sajtótájékoztatón a szerb tréner.



A játékosként Bajnokok Ligája-győztes szakember szerint van, amit szeretnének megőrizni a pireuszi első felvonáson mutatott játékukból, de van, amivel nem volt elégedett. Hozzátette, átbeszélték, min kell javítani.



"Eljöhet az a pillanat, amikor all-int mondunk és mindent egy lapra feltéve rohamozunk, de nem lehet így kezdeni. Persze a teljes erőbedobásra szükség lesz, viszont szervezett formában. Az első perctől a századikig nagy hittel kell futballoznunk" - mondta Stankovic, aki megjegyezte, a múlt hétvégi bajnoki találkozó elhalasztásának köszönhetően ez volt az eddigi leghosszabb munkahete a szeptemberi kinevezése óta.



Stankovic az ellenfélről elárulta, hasznos információkkal gazdagodott annak köszönhetően, hogy az Olimpiakosz pályára lépett hétvégén, mert a PAOK ellen 4-1-re megnyert rangadón a múlt héten kinevezett kollégája, José Luis Mendilibar négy helyen is változtatott a kezdőcsapatán.



A játékosok nevében Varga Barnabás arról beszélt, hogy sokat kivett belőlük a múlt heti mérkőzés, ezért jót tett a hétvégi bajnoki összecsapás elhalasztása, mert így frissebbek lesznek a visszavágón.



"Az 1-0 nem egy nagy előny, így hasonló játékot tudunk játszani, mint Pireuszban. Most is lesznek lehetőségeink, főleg hazai pályán" - fogalmazott a válogatott csatár, aki vezeti a góllövőlistát az OTP Bank Ligában.



A tavaly paksiként gólkirály támadó elárulta, bár sérülése miatt a felkészülés javarészét kihagyta, most már eltelt néhány hét, így jobban érzi magát, már közel van a százszázalékos formájához.



A teltházas Groupama Arénában csütörtökön 21 órakor kezdődő találkozót élőben közvetíti az M4 Sport és a Kossuth Rádió. A nyolcaddöntő sorsolását pénteken 13 órától rendezik.