Bűnügy

Két ember ellen emeltek vádat a Kansas City Chiefs Super Bowl-győzelme utáni lövöldözés miatt

Vádat emeltek két férfi ellen kedden a Kansas City-ben múlt héten kitört lövöldözés miatt, amelyben egy ember meghalt és 22-en megsérültek a bajnokságot nyerő Kansas City Chiefs amerikaifutball-csapat ünneplésén.



Peters Baker, az eljáró Jackson megyei ügyész tájékoztatóján közölte, hogy a vád egyebek mellett gondatlan emberölés. Arról is beszámolt, hogy a vád alá helyezett két férfi - Dominic Miller és Lyndell Mays - szintén kórházban vannak, arra a kérdésre azonban nem adott választ, hogy ők is lőtt sérülést szenvedtek-e.



Az ügyész szavai szerint a két férfi korábban nem ismerte egymást, mindketten részt vettek abban a vitában, ami a tömegben alakult ki, és ami a lövöldözéshez vezetett. A vizsgálat szerint Lyndell Mays rántott először fegyvert, amire válaszul mások is így tettek. Tájékoztatása szerint a vád alá helyezett másik férfi, Dominic Miller fegyveréből származott a halált okozó golyó.



A lövöldözésben egy 43 éves nő, Lisa Lopez-Galvan, egy Kansas City-ben jól ismert zenei előadó vesztette életét. A 22 sebesült között több gyerek is volt, a legfiatalabb 8 éves.



Az ügyész azt hangoztatta, hogy mindenkit felelősségre vonnak, aki a lövöldözésben részt vett, és érintettje volt a történteknek, ugyanakkor megjegyezte, hogy jelenleg még nem tartanak ott.



A Kansas City-ben történt erőszakos incidens után a hatóságok már őrizetbe vettek két fiatalkorút, akiknek fegyverbirtoklással összefüggő vádak és a rendőrségi intézkedésnek való ellenállás miatt kell felelniük.



A Kansas City Chiefs amerikaifutball-csapat február 4-én megnyerte a professzionális bajnokság döntőjét, a Super Bowl-t, amivel megvédte címét. A csapat ünneplésére múlt szerdán a becslések szerint mintegy egymillió szurkoló gyűlt össze Kansas City központjában.