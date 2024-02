Siker!

Vizes vb - Németh Nándor bronzérmes 100 méter gyorson

Németh Nándor bronzérmet nyert 100 méter gyorson csütörtökön a dohai úszó-világbajnokságon.



A BVSC 24 éves versenyzője a középdöntőből a negyedik idővel (47.97 mp) várta a finálét, a 6-os pályáról indulva másodikként fordult, és ezután is őrületes iramot diktált, vezetett is, végül 47.78 másodperces idővel csapott célba, megszerezve ezzel a magyar medencés úszók első dobogós helyezését a katari viadalon.



Németh a magyar úszósport történetének legjobb vb-eredményét ért el ebben a számban, 2001-ben Fukuokában Zubor Attila ötödik volt.

Fotó: MTI/Kovács Tamás

"Nagyon boldog vagyok, az időeredményt tegyük is félre, amivel annyira nem vagyok elégedett. De tudom, hogy bőven van még időnk dolgozni rajta, viszont tudtam, hogy ez nagy lehetőség, amivel sikerült élnem. Körülbelül arra számítottam, hogy ilyen időre van szükség az éremhez. Nyilván az eleje nagyon erős volt, az utolsó tizenöt méteren már csak az volt a fejemben, hogy valahogy beérjek" - elemezte a futamot az MTI-nek Németh, aki megjegyezte, végre a tizedek, századok az ő irányába billentek.



"A last call roomba úgy álltam oda, hogy eldöntöttem, nem fogom nézni az eredményjelzőt, ha látni fogom, hogy világít a végén a pályám, akkor tudom, hogy ott vagyok a dobogón. Aztán így is lett, elértem, amiért idejöttem, az idő pedig csak tájékoztató jellegű" - mondta a vb-bronzérmes magyar.



A számot a világcsúcstartó kínai Pan Zsan-le nyerte 47.53 másodperccel.



Eredmények:

férfi 100 m gyors, világbajnok:

Pan Zsan-le (Kína) 47.53 másodperc

2. Alessandro Miressi (Olaszország) 47.72

3. NÉMETH NÁNDOR 47.78