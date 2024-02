Sport

Egymilliárd dolláros bevételt várnak Las Vegasban a mostani Super Bowltól

Las Vegas városának akár egymilliárd dollár bevételt is hozhat, hogy ott tartják vasárnap este az amerikaifutball-bajnokság (NFL) döntőjét, a Super Bowlt, ami évek óta az amerikai televíziók legnézettebb közvetítése. 2024.02.11 17:15 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A döntőn a két konferencia győztese csap össze, idén a címvédő Kansas City Chiefs és a korábban többször bajnok San Francisco 49-ers találkozik.



A Super Bowl egyben a teljes amerikai kiskereskedelem és a sportfogadás számára kiemelt esemény.



Az amerikai kiskereskedelmi szövetség várakozásai szerint a döntő idén 17,3 milliárd dollár (hozzávetőleg 5000 milliárd forint) forgalmat generál az üzletekben. A kiskereskedelmi költések tartalmazzák a döntő napján tartott összejöveteleken elfogyasztott étel és ital értékét, valamint a döntőre készülő ruházati cikkek, dekorációk, különböző dísz- és emléktárgyak forgalmát.



Az amerikai szerencsejáték-szervezet, az Amerikai Játék Szövetség várakozásai szerint a fogadóirodák a Super Bowllal összefüggésben 23 milliárd dollárt meghaladó forgalmat bonyolítanak, amelyen rekordszámú, 67 millió amerikai teszi meg tétjeit. Nem csupán a mérkőzés eredményére lehet fogadni, hanem az egyes játékrészek eredményére, de akár arra is, hogy az idei szuperdöntő "álompárja", Travis Kelce, a Kansas City sztárja és Taylor Swift popénekes bejelenti-e a mérkőzés után eljegyzését.



Az amerikai média kiemelten foglalkozott azzal, hogy Taylor Swift szombati, Tokióban tartott koncertje után eléri-e a mérkőzést, amelyre magánrepülőgéppel utazik.



A mérkőzés félidejében a Grammy-díjas előadó, Usher ad rövid koncertet.



A Super Bowl az amerikai média számára is komoly reklám-bevételi forrás. Egy 30 másodperces reklámblokk 7 millió dollárba kerül, ami megegyezik az elmúlt évi árral, ugyanakkor 2019 óta 50 százalékot meghaladó mértékben drágult. A mérkőzés szüneteiben látható reklámok kifejezetten erre az eseményre készülnek, a legnagyobb amerikai és globális cégek is építenek arra, hogy a nézettség csak az Egyesült Államokban meghaladja a 100 millió főt.



A 2024-es Super Bowl televíziós reklámjaiban feltűnik mások mellett Arnold Schwarzenegger, David Beckham, Christopher Walken és Anthony Hopkins, rendezőként pedig az egyik hirdetés leforgatásánál Martin Scorsese vállalt szerepet.



A tavalyi döntő az amerikai televíziózás történetének második legnézettebb közvetítése volt 115 millió nézővel, ennél több csak az 1969-es holdra szállást tekintették meg.



Las Vegasba az előzetes várakozások szerint több mint 300 ezer turista utazik el erre a hétvégére, és a döntő akár egymilliárd dollárt meghaladó üzleti forgalmat jelenthet. A Nevada állambeli nagyváros költségvetése is mintegy 10-20 millió dolláros adóbevétel-többletre számít.



A városba látogató sportturisták közül 72 ezer ember lehet ott az Allegiant stadionban, amelynek kapacitását a Super Bowlra megnövelték az eredeti 65 ezerről. A stadion 3 év alatt, 2020-ra készült el, építési költsége 2 milliárd dollár volt.

A létesítmény különlegessége, hogy teljesen fedett, teteje áttetsző anyagból készült. A pályát ugyanakkor nem műfű borítja, hanem természetes gyepszőnyeg, amely kigurítható a szabadba annak érdekében, hogy természetes napfény is érje.



Az idei Super Bowlra a belépők átlagára 10 ezer dollár körül alakult, de közvetlenül a mérkőzés előtt a másodlagos forgalomban már több tízezer dolláros áron cseréltek gazdát a jegyek az internetes értékesítésben. Idén a legolcsóbb belépő 2 ezer dollár körül volt, de 20 fős lakosztályt is lehetett bérelni, rálátással a pályára, aminek az ára - étel- és italfogyasztással - eléri az 1,8 millió dollárt.