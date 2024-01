Labdarúgás

Csányi Sándor: az Eb után is Marco Rossi vezeti a válogatottat

Az olasz szakembernek 2026. január 1-ig szól a szerződése, tehát a Nemzetek Ligájában és a világbajnoki selejtezőkön biztos, hogy ő vezeti a csapatot. 2024.01.29 12:19 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Csányi Sándor szerint a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának, Marco Rossinak a jövője a nyári Európa-bajnokságot követően is biztosított a nemzeti csapat élén.



A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke az M4 Sportnak adott exkluzív interjúban elmondta, az olasz szakembernek 2026. január 1-ig szól a szerződése, tehát a Nemzetek Ligájában és a világbajnoki selejtezőkön biztos, hogy ő vezeti a csapatot. "Olyan a szerződés, hogy el se tud menni, ha szeretne, akkor sem" - hangsúlyozta az MLSZ elnöke.



Rossi 2018 nyara óta irányítja a válogatottat, amely tavaly - 1985 után először - egyenes ágon jutott ki egy nagy tornára, miután veretlenül végzett Európa-bajnoki selejtezőcsoportja élén.



Az interjúban Csányi Sándor beszélt a magyar válogatott Eb-belépőiről is, az UEFA adatai szerint az együttes Svájc, Németország és Skócia elleni csoportmeccsére is 400 és 500 ezer közötti jegyigénylés futott be Magyarországról.



"Négyszázezer-ötszázezer jegyigénylés nyilván nem ugyanennyi embert takar, hiszen többen két-három internetcímen jelentkeztek be jegyekért az én ismerőseim közül is. Másrészt pedig 200 ezer tagja van az MLSZ szurkolói klubjának, tehát valószínű, hogy a zömét a jelentkezőknek ők tették ki - ez az első. A másik, 10 ezer jegy volt összesen, amit ki tudtunk sorsolni, ki tudtuk volna más feltételekkel is, de úgy gondoltunk, hogy figyelembe véve az előbb mondott arányokat, ez egy korrekt megoldás, és nem tettünk különbségeket" - fogalmazott Csányi Sándor.



Az MLSZ első embere kitért a pénteken újrainduló OTP Bank Ligára is, amelynek őszi szezonjával a színvonal növekedése szempontjából kifejezetten elégedett, a nézőszámok terén azonban még bízik az előrelépésben. Azt is elárulta, könnyen elképzelhető, hogy a 2025-26-os idénytől változik az NB I lebonyolítása.



"Ami talán komolyan felmerül, hogy két kieső legyen-e vagy egy kieső, és az utolsó előtti játsszon az NB II második helyezettjével mérkőzést, és döntse el, hogy ki marad vagy pedig távozik az NB I-ből. És hát nagyon komolyan felmerül, hogy úgy átalakítani a lebonyolítás rendjét, hogy a háromszor 11 mérkőzés helyett legyen kétszer 11, és annak eredménye alapján legyen a rájátszás, ahol van felsőliga és alsóliga" - mondta.



Csányi Sándor arról is beszélt, hogy már most szinte minden feltétel adott a budapesti Bajnokok Ligája döntő megrendezéséhez, jó eséllyel a 2026-os finálénak lehet házigazdája a magyar főváros.



A teljes interjú 20 órától az M4 Sporton látható.