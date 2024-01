Sport

Férfi kézilabda Eb - Vereség a franciáktól, az ötödik helyért játszhat a magyar válogatott

A magyar férfi kézilabda-válogatott az ötödik helyért játszhat az olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokságon, mivel szerdán 35-32-re kikapott az ötkarikás címvédő Franciaországtól a középdöntő utolsó fordulójában Kölnben.



A müncheni csoportkörből százszázalékos teljesítménnyel továbbjutott magyarok - akiknek a célkitűzése a legjobb tíz közé jutás volt - a középdöntős csoportjuk harmadik helyén végeztek, és pénteken 15 órától az ötödik helyért játszanak Szlovéniával. Győzelmük esetén megjavítják eddigi legjobb kontinensbajnoki eredményüket, az 1998-as hatodik helyezést.



Eredmény, középdöntő, 4. (utolsó) forduló, I. csoport:

Franciaország-Magyarország 35-32 (20-18)

Köln, v.: Lah, Sok (szlovénok)

lövések/gólok: 52/35, illetve 53/32

gólok hétméteresből: 1/0, illetve 5/3

kiállítások: 6, illetve 6 perc



Magyarország:

Bartucz - Bóka 1, Szita 1, Bánhidi 5, Lékai 3, Ancsin 4, Imre 3, cserék: Sipos, Rosta 5, Fazekas 4, Bodó 3, Andó, Ligetvári, Ilic 1, Hanusz 2



A magyarok 18 fős keretéből ezúttal Krakovszki Zsolt és Krakovszki Bence maradt ki.



A csapat motiváltan és jól kezdte a mérkőzést, 4-1-re ellépett, hiszen matematikai esélye még volt az elődöntőbe jutásra. Az olimpiai bajnok szinte minden magyar hibát góllal büntetett, a 11. percben már vezetett. José María Rodríguez Vaquero szövetségi kapitány a belső posztokon és a kapuban cserélt, majd időt kért, mert a franciák rendkívül hatékony védekezésükre alapozva lerohanásgólokat lőttek, és nyolc perc alatt 9-2-es sorozatot produkáltak.



Az első félidő végén megtalálták az összhangot védekezésben Sipos Adriánék, sokkal hatékonyabbá vált a játékuk, egy 4-0-s sorozattal felzárkóztak, így a szünetben 20-18-as hátrányban voltak.



Több mint 11 percig nem kapott gólt a válogatott, amely a második félidő elején egyenlített, ám ezután ismét jöttek a hibák - labdaeladások, kihagyott büntetők -, és Andó Arián védései ellenére 26-23-ra elléptek a franciák. Az olimpiai bajnok végig komolyan vette a meccset - nem úgy, mint az ugyancsak biztos elődöntős Dánia és Svédország csütörtökön -, és végül gond nélkül győztek három találattal.



Bartucz László egy, Andó Arián hét védéssel zárt. A túloldalon a Telekom Veszprém francia játékosai közül az irányító Nedim Remili hét, a beálló Ludovic Fabregas, a balszélső Hugo Descat és az irányító Kentin Mahé három-három gólt szerzett. Charles Bolzinger négy, Remi Desbonnet öt védéssel járult hozzá a sikerhez.



A két csapat negyvenedik egymás elleni mérkőzésén 18 magyar győzelem és három döntetlen mellett 19. alkalommal nyertek a franciák.

A magyar vereség egyben azt is jelenti, hogy a házigazda németek a csoport második helyén végeznek és a pénteki elődöntőben a világbajnok dánokkal találkoznak.



"Megpróbáltunk győzni és az elődöntőbe jutni, de tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz. Az első félidőben nem játszottunk jól, problémáink voltak támadásban és védekezésben is, nagyon sok lerohanásgólt kaptunk" - nyilatkozta a meccs utáni sajtótájékoztatón José María Rodríguez Vaquero.



Hozzátette, a franciáknak remek játékosai vannak, akik eleinte szinte tökéletesen kézilabdáztak, éppen ezért nagyon büszke a saját játékosaira, hogy komoly hátrányból is vissza tudtak kapaszkodni. Megjegyezte, aki nyerni akar egy olyan csapat ellen, mint a német vagy a francia, annak nagyon jól kell védekeznie, szinte száz százalékon kell teljesítenie elöl és hátul, és az is kell hozzá, hogy az ellenfélnek is rossz napja legyen.



A spanyol edző hangsúlyozta, pénteken a szlovénok ellen mindent beleadnak majd, mert szeretnék történelmi szerepléssel zárni a tornát.



"Tanulnunk kell a ma látottakból, a támadás-védekezés közötti egyensúlyon javítanunk kell" - mondta.



Rodríguez meglátása szerint jó állapotban vannak a játékosok, a franciák elleni mérkőzés sem a fizikai felkészültségen múlt, hiszen végig tudták harcolni a hatvan percet.



Korábban: Izland-Ausztria 26-24 (14-8)

később: Németország-Horvátország 20.30 (+FOTÓ)



A csoportok első két helyezettje az elődöntőbe jutott, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak.



Az Európa-bajnokság győztese - illetve a kvótával még nem rendelkező legjobb csapat - kijut a nyári, párizsi olimpiára. A következő két legjobb együttes, amely még nem kvalifikált az ötkarikás játékokra vagy selejtezőtornára, részt vehet a márciusi selejtezőn, amelyen a magyar csapat már korábban biztosította a helyét.



A további program (Köln):

péntek:

az 5. helyért:

Magyarország-Szlovénia 15.00

elődöntő:

Svédország-Franciaország 17.45

Dánia-Németország 20.30

vasárnap:

a 3. helyért 15.00

döntő 17.45