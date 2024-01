Kizárták a láncdohányzó maratonfutót a versenyből

Visszamenőlegesen kizártak egy 52 éves sportolót, aki láncdohányosként végigszívott egy teljes maratont Kínában, miután a verseny szervezői megállapították, hogy tettei megsértették a "civilizált viselkedésre" vonatkozó szabályokat.



A médiajelentésekben "Csen bácsi" néven azonosított cigarettarajongó január 7-én igen tiszteletreméltó három óra 33 perc alatt teljesítette a Xiamen maratont.



Teljesítménye még figyelemreméltóbbá vált, miután a versenyen készült videofelvételeken látható, hogy Chen cigarettát szívott, miközben a 26,2 mérföldes távon navigált, és a több mint 1500 versenyző közül az 574. helyen végzett.



A képek azonban - amelyek gyorsan elterjedtek az interneten - úgy tűnik, hogy Chen bukásához és későbbi kizárásához vezettek. A verseny szervezői megállapították, hogy a verseny során elkövetett cselekedetei megsértették a "civilizált viselkedésre" vonatkozó szabályokat, amelyek egy sor tevékenységet tiltanak a futóknak - a pályára való ürítéstől kezdve a virágágyások letaposásáig.

