29 éves korában elhunyt a rúdugrás korábbi világbajnoka

Tragikus hirtelenséggel, 29 éves korában elhunyt Shawn Barber, a rúdugrás 2015-ös világbajnoka.



A fiatal sportoló még szerdán, a texasi Kingwoodban hunyt el, halálának oka egyelőre ismeretlen, ügynöke mindössze annyit közölt, hogy egészségügyi gondokkal küzdött.



Barber 2015-ben Pekingben mindössze 21 évesen nyert világbajnoki címet, a kanadai rekordot a mai napig ő tartja 6 méteres magassággal.

We're incredibly sad to report that the 2015 world pole vault champion Shawn Barber has passed away at the age of just 29 💔😞



May he rest in peace 🕊️ pic.twitter.com/Der9jtYbTz