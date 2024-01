Sport

Férfi kézilabda Eb - Rodríguez: továbbra is az elődöntő a cél

Jól tudták, hogy nehéz meccs vár rájuk, hiszen az osztrákok azért vannak itt, mert a csoportkörben kiejtették a spanyolokat. 2024.01.18 18:50 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

José María Rodríguez Vaquero szövetségi kapitány leszögezte, a magyar férfi kézilabda-válogatott célja a csütörtöki vereség ellenére az elődöntőbe jutás a németországi Európa-bajnokságon.



"Ha korábban az mondtuk, öt percünk van örülni, akkor most öt percünk van szomorkodni, aztán fel kell ébrednünk és összpontosítanunk kell. Még van három mérkőzésünk, amelyeken továbbra is az elődöntő elérése a cél számunkra" - mondta a spanyol edző az osztrákoktól elszenvedett 30-29-es középdöntős vereség utáni sajtótájékoztatón.



Hozzátette, jól tudták, hogy nehéz meccs vár rájuk, hiszen az osztrákok azért vannak itt, mert a csoportkörben kiejtették a spanyolokat.



"Az első félidőben problémánk volt a létszámfölényes támadójátékukkal, de jól támadtunk. A másodikban egy kicsit javult a védekezésünk, de támadásban jöttek a problémák" - magyarázta.



Mint mondta, elöl eleinte jól megtalálták a beállókat, aztán a játékvezetői felfogás miatt változott a helyzet, de ezekhez alkalmazkodniuk kell. Rodríguez úgy vélekedett, játékosai megpróbálták megnyerni ezt a meccset is, de nem játszottak jól az utolsó öt percben, amikor eldőlt a találkozó, és ezt Ausztria kihasználta.



"Küzdöttünk a végéig, az osztrákokon nem volt talán akkora nyomás a legvégén. Mi nagyon szerettünk volna nyerni, ez érződött is a játékunkon. Az első meccs a legfontosabb a középdöntőben és egyben a legnehezebb is" - vélekedett.



A csapatkapitány Lékai Máté az MTI-nek úgy nyilatkozott, nem gondolja, hogy többet hibáztak volna, mint az előző meccseiken. A legfőbb problémának és a mérkőzés kulcsának azt tartja, hogy védekezésben nem tudták megállítani az ellenfél létszámfölényes támadójátékát, pedig tudták, hogy biztosan elő fogják venni és gyakorolták is az edzésen.



"Ezt nagyon nehéz kivédekezni, ráadásul jól játszották, türelmesen. Mindent megpróbáltunk, de nem jártunk sikerrel, pedig készültünk rá" - fűzte hozzá.



A Ferencváros irányítója - aki hét lövésből négy gólt szerzett - úgy vélte, hogy a támadójátékuk rendben volt, hiszen majdnem harminc gólt lőttek, de elismerte, hogy a második félidőben rengeteg ziccert kihagytak, nem véletlenül lett a 35/11-es mutatóval záró osztrák kapus, Constantin Möstl a mezőny legjobbja.



"A lehetőségeink megvoltak, de sajnos kimaradtak" - mondta.



A beálló Bánhidi Bence szerint a támadójátékuk és a védekezésük sem úgy működött, ahogy szerették volna. A Szeged játékosa - aki ugyancsak 7/4-es mérleggel zárt - úgy érezte, az ellenfél létszámfölényes támadójátéka nagyon sokat kivett belőlük mentálisan, és kivette a tempót a mérkőzésből.

"Mentálisan sokat kivett a védekezésünkből, hogy nagyon sokszor góllal tudták befejezni a támadásaikat, mi abból nem tudtunk lerohanásokat vinni. Demoralizáló volt, hogy ilyen sikeresen játszották a hét a hatot" - ismerte el.



A magyar válogatott házi góllövőlistáját 24 találattal vezető Bánhidi makacs talpfájdalmakkal küszködik. Elmondása szerint ez a mostani meccs elején nagyon zavarta, utána nagyjából át tudott lendülni rajta.



"Jó néhány fájdalomcsillapító van bennem, de csinálom a dolgomat, megteszek mindent, hogy a csapat eredményes legyen, és így is vállalom a játékot, hogy a cipőt is nehezen tudom felhúzni" - árulta el.



Az MTI kérdésére a 101-szeres válogatott beálló úgy fogalmazott: érzése szerint a játékvezetők a kelleténél sokkal többet megengedtek vele szemben az osztrákoknak, és erről a találkozó után a szövetségi kapitánnyal is beszélt.



"Amikor gólt dobtam, elvették, mert leértem. Amikor csináltam egy jó zárást, elvették, mert szabálytalan volt. Amikor hátulról meglöktek és kapufát lőttem, azt mondták, nem ért hozzám senki. Amikor éppen két ember lógott rajtam, ezért nem tudtam ellőni a kapuig, azt mondták, mehet tovább" - idézte fel.



Megjegyezte, négy-öt szituáció volt, amit nem tudott értelmezni, és ezeknek döntő szerepük van egy ilyen mérkőzésen, de már nem akar ezekkel foglalkozni, mert emellett volt számos helyzet, amit gólra kellett volna váltaniuk.



A csoportkörből százszázalékos teljesítménnyel továbbjutott magyarok szombaton 18 órától Horvátországgal, hétfőn 20.30-tól a házigazda Németországgal, majd jövő szerdán 18 órától az olimpiai címvédő Franciaországgal találkoznak a kölni középdöntőben. A csoportok első két helyezettje az elődöntőbe jut, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak.



Az Európa-bajnokság győztese - illetve a kvótával még nem rendelkező legjobb csapat - kijut a nyári, párizsi olimpiára. A következő két legjobb együttes, amely még nem kvalifikált az ötkarikás játékokra vagy selejtezőtornára, részt vehet a márciusi selejtezőn, melyen a magyar csapat már korábban biztosította a helyét.