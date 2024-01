Sport

Férfi kézilabda Eb - Nyerhető meccsen magyar vereség Ausztriától

A sokat hibázó magyar férfi kézilabda-válogatott 30-29-re kikapott az osztrák csapattól az olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokság középdöntőjének első fordulójában, csütörtökön Kölnben.



A csoportkörből százszázalékos teljesítménnyel továbbjutott magyarok szombaton 18 órától Horvátországgal, hétfőn 20.30-tól a házigazda Németországgal, majd jövő szerdán 18 órától az olimpiai címvédő Franciaországgal találkoznak. A csoportok első két helyezettje az elődöntőbe jut, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak.



Eredmény, középdöntő, 1. forduló, I. csoport:

Ausztria-Magyarország 30-29 (17-17)

Köln, v.: D. Accoto Martins, R. Accoto Martins (portugálok)

lövések/gólok: 49/30, illetve 46/29

gólok hétméteresből: 3/3, illetve 2/1

kiállítások: 8, illetve 4 perc



Magyarország:

Palasics - Lékai 4, Szita, Bánhidi 4, Sipos, Ancsin 4, Imre 2, cserék: Bóka 3, Rosta 4, Ilic 1, Ligetvári, Bodó 3, Hanusz, Bartucz, Máthé 3, Fazekas 1



A magyar együttes húszfős keretéből ezúttal Andó Arián, Szöllősi Szabolcs, Krakovszki Bence és Krakovszki Zsolt maradt ki, vagyis Sipos Adrián - akinek az előző meccs után összevarrtak egy sebet a szájában - vállalta a játékot.



Kedden 22 óra után ért véget a magyarok előző, Izland elleni mérkőzése, majd szerdán vonattal utaztak Münchenből Kölnbe. Szerda este átmozgató edzésük volt - de nem a meccseknek otthont adó Lanxess Arenában -, a fáradtság azonban nem látszott rajtuk az osztrákok elleni találkozó elején, hiszen 3-0-s sorozattal kezdtek.



Különösen Ancsin Gábor volt elemében, aki tíz perc alatt négyszer bombázott a hálóba, és a 12. percben már négy gól volt a különbség. A magyar csapat nem erőltette a gyors játékot, az osztrák igen, és hamarosan egyenlített is. Rosta Miklós háromszor is betalált, de José María Rodríguez Vaquero szövetségi kapitány a megszokottnál többet cserélt - bizonyára az elmúlt néhány nap feszített tempója és sűrű programja miatt -, és ebben az időszakban megtört a lendület.



Bodó Richárd három gólt lőtt, Rosta középkezdésből az üres kapuba ívelt, de a magyar csapat védekezése ezúttal nem működött olyan hatékonyan, mint korábban, ezért a szünetben döntetlen volt az állás.

Az osztrákok a kapusuk lecserélésével létszámfölényben támadtak, ezt üres kapus gólokkal próbálta kihasználni a magyar válogatott, ám többször is hibázott. Máthé Dominik két góllal és három hibával kezdte a második félidőt, az ellenfél pedig a 43. percben - a meccs során először - átvette a vezetést (22-23). Támadásban a magyar szélsőket nem foglalkoztatták, csak a belső posztokon játszókat erőltették, ezzel némileg megkönnyítették az osztrák védők dolgát, akik éltek is a lehetőséggel. A hibákat, kihagyott helyzeteket a csereként beállt Bartucz László védései ellensúlyozták, majd Bóka Bendegúz góljával ismét a magyaroknál volt az előny (28-27).



A hajrában Máthé Dominik ismét lövést rontott (7/3-as mutatóval zárt), az osztrákok újra előnybe kerültek, majd Fazekas Gergő egyenlített, de Mykola Bilyk 25 másodperccel a vége előtt megszerezte az ellenfél győztes gólját. A szintén sokat hibázó osztrákokkal szemben nyerhető mérkőzést veszített a váratlanul sokat rontó magyar együttes.



Palasics Kristóf hat, Bartucz László öt lövést védett. A túloldalon Bilyk nyolc, Robert Weber és Lukas Hutecek hat-hat találattal járult hozzá a sikerhez. A szegedi balszélső, Sebastian Frimmel kétszer talált be.



A két csapat 49. egymás elleni mérkőzésén 35 magyar győzelem és két döntetlen mellett ez volt a 12. osztrák siker.



Később:

Franciaország-Horvátország 18.00 Németország-Izland 20.30



Az Európa-bajnokság győztese - illetve a kvótával még nem rendelkező legjobb csapat - kijut a nyári, párizsi olimpiára. A következő két legjobb együttes, amely még nem kvalifikált az ötkarikás játékokra vagy a selejtezőtornára, részt vehet a márciusi selejtezőn.