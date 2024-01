Labdarúgás

FIFA-gála - Rossi és Szoboszlai is Haalandra voksolt

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya és Szoboszlai Dominik csapatkapitány is Erling Haalandot tette az első helyre a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) Év játékosa-szavazásán.



A FIFA honlapján közzétett listából kiderül, hogy a szakember és a Liverpool középpályása ugyanúgy voksolt: Haaland mögött a végül győztes Lionel Messi volt náluk a második, a francia Kylian Mbappé pedig a harmadik.



A szavazáson a nemzeti válogatottak szövetségi kapitányai és csapatkapitányai, újságírók (Magyarországról Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője), továbbá a FIFA honlapján regisztrált szurkolók vettek részt. A négy szavazattípus 25-25 százalékos arányban számított bele az összesítésbe.



Érdekesség, hogy az argentin válogatott csapatkapitányaként Messi is Haalandot tette az első helyre.



A legjobb edző a Bajnokok Ligája-győztes Manchester City trénere, Pep Guardiola lett, Rossi és Szoboszlai is rá voksolt az első helyen.



Az Inter Miamiban légióskodó 36 éves Messi és a Manchester Cityt erősítő, 23 éves norvég Haaland egyébként ugyanannyi pontot gyűjtött a szavazáson, így a csapatkapitányok voksai döntöttek, ebben az összevetésben pedig Messi volt a jobb.



Messi negyedszer nyerte el a FIFA év játékosa címet, ugyanennyi alkalommal bizonyult a legjobbnak akkor is, amikor a FIFA az Aranylabda-szavazással együtt választotta ki a legjobbat. Haaland még nem volt az év játékosa a FIFA-nál.