FIFA-gála: Messi az Év játékosa

Az argentin Lionel Messi lett a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnél (FIFA) az Év játékosa, az Inter Miami FC támadója nyolcadszor érdemelte ki az elismerést.



Guilherme Madruga, a brazil Botafogo középpályása nyerte az év legszebb góljáért járó Puskás Ferenc-díjat, amelyet hétfőn a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) londoni gáláján adtak át.



A 23 éves brazil játékos a 16-oson kívülről látványos ollózással vette be a Novorizontino kapuját a június 27-én játszott másodosztályú bajnoki mérkőzésen.



A díjat Ane de Juan Damborena, Puskás Ferenc dédunokája adta át Madrugának.



A 11 jelölt közül Madruga mellett még a paraguayi Julio Enciso (Brighton) és a portugál Nuno Santos (Sporting Lisboa) szerepelt a szűkített hármas listán.

Az argentin Lionel Messi lett a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnél (FIFA) az Év játékosa, az Inter Miami FC támadója nyolcadszor érdemelte ki az elismerést.



A 36 éves játékmester a szavazáson ugyanannyi pontot gyűjtött, mint Erling Haaland, a Manchester City norvég válogatott csatára, így a csapatkapitányok voksai döntöttek, ebben az összevetésben pedig Messi volt a jobb.



A végeredmény a szurkolók szavazatai mellett a szövetségi kapitányok, válogatottak csapatkapitányai és újságírók voksai alapján alakult ki.



A szűkített háromfős listán a tavaly nyárig a Paris Saint-Germaint erősítő Messi és Haaland mellett Kylian Mbappé, a PSG 2018-ban világbajnok, 2022-ben vb-ezüstérmes francia válogatott támadója szerepelt.



Messi negyedszer nyerte el a FIFA év játékosa címet, ugyanennyi alkalommal bizonyult a legjobbnak akkor is, amikor a FIFA az Aranylabda-szavazással együtt választotta ki a legjobbat. Mbappé és Haaland még nem volt az év játékosa a FIFA-nál.

Lionel Messi:



◉ Most Ballon d'Or awards (8)

◉ Most European Golden Shoe awards (6)

◉ Most FIFPRO World 11 appearances (17)

◉ Most FIFA The Best Men's Player awards (3)

◉ Most FIFA World Cup Golden Ball awards (2)



The G.O.A.T. 🐐 pic.twitter.com/HjErn4dyuq