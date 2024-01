Sport

Vívó vk - Szilágyi Áron: akár több is lehetett volna ebben a versenyben

Szilágyi Áron háromszoros olimpiai bajnok kardozó vasárnap, a születésnapján nyert bronzérmet a tuniszi Grand Prix-viadalon, melyben szerinte "akár több is lehetett volna", mivel egész nap jól teljesített. 2024.01.15 21:30 MTI

Az éremnek mindig szoktam örülni, ez most sincs másképp. Viszont azt sajnálom, hogy az elődöntőben a fiatalos lendületével felülkerekedett rajtam az amerikai srác, mert úgy éreztem, a félidőig a kezemben tudom tartani az asszót. Jól vívtam, de aztán ő magára talált, nekem pedig erre nem volt válaszom" - mondta az M1 aktuális csatorna megkeresésére a Vasas klasszisa, majd hozzátette, úgy érzi, egész nap jól ment neki a vívás, egy-egy asszóban ugyan harcolnia kellett, de jó döntéseket hozott.



Szilágyi megerősítette, hogy az egész szezont a párizsi játékokra építették fel, így minden verseny az ötkarikás felkészülésről szól és arról, hogy visszacsatolást kapjanak, hol tartanak. Ebből a szempontból - folytatta - nagyon fontos tapasztalatokkal lett gazdagabb Tuniszban, emellett világranglistapontokat is gyűjtött, "ami a rangsorolás szempontjából nem utolsó".



"Harmincnégy éves lettem, így nem várhatom, hogy velem egykorú ellenfelekkel vívjak folyamatosan. Jönnek fel a fiatalok, ráadásul ezt a srácot, Colin Heathcockot, aki megnyerte a versenyt, ismerjük már. Nyert két junior világbajnokságot, ott van már az amerikai válogatott csapatban, úgyhogy igazából vártuk is tőle, hogy mikor mutatja meg igazán a tudását" - értékelt a világ- és Európa-bajnok kardozó, aki úgy véli, szélesedik a mezőny, mivel olyan nemzetek képviselői is ott vannak a legjobbak között, amelyekre eddig nem volt jellemző, így a tunéziaiak, az egyiptomiak vagy a törökök is jól szerepelnek, az irániakra, a dél-koreaiakra és az amerikaiakra pedig már fel sem kapják a fejüket.



"Már rég nem csak az európai vívókról vagy arról a klasszikus pár nemzetről szól ez a sportág, amely meghatározta évtizedeken keresztül a vívást" - folytatta.



A magyar férfi kardválogatott ötkarikás esélyeit illetően úgy fogalmazott, nem hiszi, hogy nagy hatással lenne a csapat teljesítményére, hogy egyéniben ki, hogy szerepel.



"Nekünk az a feladatunk, hogy összeálljunk és jól megvívjuk a világkupaversenyeket, illetve majd az olimpiát is. Nem azoknak a csapatoknak osztogatják az érmeket világbajnokságon vagy olimpián, amelyeknek előrébb vannak a vívóik a világranglistán, vagy szebb eredményeik vannak, hanem azoknak, akik jobban vívják meg a csapatversenyeket. Mi erre készülünk és szerencsére ebben nagy rutinunk is van" - tette hozzá.



A férfi kardcsapat gyakorlatilag biztos párizsi indulónak számít. A kvalifikációs időszak lezárásáig még három világkupa szerepel a programban: február közepén Tbilisziben, márciusban pedig előbb Padovában, majd Budapesten versenyeznek a szakág képviselői.