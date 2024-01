Sport

Magnus Carlsen hivatalosan is visszalépett a sakkvilágbajnok-jelöltek tornájától

A világ első számú sakkozója, a norvég Magnus Carlsen médianyilatkozata után hivatalos formában is visszalépett a világbajnok-jelöltek tornájától, amelyet április 2. és 25. között rendeznek meg Torontóban. 2024.01.14 19:30 MTI

Az ex-világbajnok egy héttel a chess.com szakportálnak adott interjúját követően a nemzetközi sportági szövetségnek, a FIFE-nek küldött levelében erősítette meg döntését, mely szerint noha kvalifikálta magát a jelöltek 2024-es tornájára, visszalép a versenytől.



"A fő ok az, hogy nem szeretem a jelenlegi lebonyolítási rendszert. Ez az egyszerű válaszom arra, miért nem veszek részt a tornán" - indokolt múlt vasárnapi sajtónyilatkozatában Carlsen, aki decemberben címvédőként indult és meg is nyerte a gyorssakk- és a villámsakk-világbajnokságot egyaránt.



A 33 éves Carlsen, aki a klasszikus sakkban 2013 óta őrizte a világbajnoki titulust, motivációhiányra hivatkozva 2022-ben közölte: nem hajlandó játszani a címért. A párosmeccsen sorozatban másodszor kellett volna találkoznia az orosz Jan Nyepomnyascsijjal, aki megnyerte a világbajnokjelöltek tornáját. Carlsent a nemzetközi sportági szövetség, a FIDE megfosztotta a világbajnoki címtől, amelyet korábban négyszer is sikerrel megvédett.



Helyét a sakkvilág trónján a kínai Ting Li-zsen foglalta el, aki tavaly áprilisban legyőzte az utódlásról döntő páros mérkőzésen Nyepomnyascsijt. Tinget a jelöltek torontói nyolcas tornájának első helyezettje hívhatja ki címmeccsre.