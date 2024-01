M4 Sport-Az Év sportolója gála

Szoboszlai Dominik az Év sportolója, Marco Rossi az Év edzője

A férfiaknál Szoboszlai Dominikot, a Liverpool labdarúgóját, a magyar válogatott csapatkapitányát, a nőknél pedig Érdi Mária világbajnok vitorlázót választotta meg a 2023-as év sportolójának a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ).



Az év legjobbja hagyományos csapatsportokban - akárcsak tavaly - a férfi labdarúgó-válogatott lett, az egyéni sportágak csapatversenyei kategóriában pedig a férfi kardválogatott győzött. Az edzők között Marco Rossi, a labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya kapta a legtöbb szavazatot, ezzel tavalyi sikerét ismételte meg.



A 66. alkalommal rendezett voksolás győzteseit az M4 Sport-Az Év sportolója gálán, a Magyar Állami Operaházban hirdették ki hétfő este. A gálát az M4 Sport élőben közvetítette. A sorrendek a 2019-es 439-es csúcsot felülmúlva, rekordot jelentő 471 szavazat alapján alakultak ki. A szövetség elnöksége öt kategóriában tízes jelöltlistákat állított össze, a szavazás december 18-án kezdődött.



Az MSÚSZ-életműdíját Schmitt Pál kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó, a Nemzet Sportolója, korábbi köztársasági elnök, a Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli elnöke, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság korábbi tagja vehette át Novák Katalin köztársasági elnöktől, illetve Gyulay Zsolttól, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnökétől. A jelenlévők vastapssal ismerték el a díjazott életútját.



Pár perccel korábban Szilágyi Áron háromszoros olimpiai aranyérmes, világ- és Európa-bajnok kardvívó részesült elismerésben a márciusi, budapesti világkupán bemutatott sportszerű cselekedetéért, azért az akcióért, amelyben látványosan adott vissza egy tust ellenfelének. A díjra Novák Katalin terjesztette fel a kiváló vívót a Nemzetközi Fair Play Bizottságnál, és a szervezet elnökének, Kamuti Jenőnek a társaságában ő is nyújtotta át.



Novák Katalin köztársasági elnök rövid beszédében gratulált a díjazottaknak és a jelölteknek.



"Büszkeség volt végignézni, hogy milyen minőségi sportpillanatok voltak a 2023-as évben, és abban bízom, hogy a mai este mindenkit inspirálni fog arra is, hogy 2024 legyen a mozgás éve is" - mondta az államfő.



A fogyatékos sportolók versengésében a férfiaknál - címét megvédve - Kiss Péter Pál parakajakozó, a nőknél pedig Ekler Luca paraatléta nyert. A csapatok versenyében a szervátültetett asztalitenisz férfi páros lett az első.



Az év sportpillanata Vogel Soma "aranyat érő" utolsó ötösvédése lett, melyet a Magyarország-Görögország vízilabda világbajnoki döntőn mutatott be. Az MSÚSZ negyedszer díjazta az Év sportpillanatát, először a szurkolók szavazhattak egy tízes listára az m4sport.hu oldalon, majd a szűkített hármas listáról már felkért szakemberek választották ki a győztest.

Az év szabadidős sporteseménye kategóriában holtverseny alakult ki az élen, a díjat a hátsó füves futballmentő túra, valamint a Jégpályák éjszakája kapta.



A díjátadók között volt még többek között Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság sportolói bizottságának a tagja; a magyar-szlovák fitneszversenyző és edző, Tímea Majorová; az olimpiai és többszörös világbajnok Javier Sotomayor, a magasugrás kubai világcsúcstartója; az aranylabdás, világbajnok olasz labdarúgó Fabio Cannavaro; a temesvári születésű, de izraeliként négy futball-világbajnokságon bíráskodó játékvezető, Abraham Klein; a szintén magyar származású Joe Berényi amerikai paralimpiai bajnok kerékpáros; valamint Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója. Ugyancsak díjat adott át Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, Szász Emese párbajtőröző és Fodor Rajmund vízilabdázó olimpiai bajnok, valamint Szalai Ádám, a labdarúgó-válogatott korábbi csapatkapitánya.