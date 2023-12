Sport

Brit milliárdos veszi meg a Manchester United negyedét

2023.12.25 23:07 MTI

A vasárnap esti hivatalos bejelentés szerint Sir Jim, az Ineos globális ipari vállalatcsoport milliárdos alapító tulajdonosa 1,25 milliárd fontot (több mint 550 milliárd forintot) fordít a tranzakcióra.



A 71 esztendős nagyvállalkozó a vételi ügylet mellett csaknem 240 millió fontot költ a hússzoros angol bajnok együttes világhírű Old Trafford stadionjának rekonstrukciójára is.



A klubot a részvényesi és szurkolói szövetségek heves tiltakozásai ellenére 2005-ben alig néhány hét alatt felvásárolta a milliárdos amerikai Glazer család.



A tranzakció zárásával egy időben, csaknem másfél évtized után megszűnt a Manchester United részvényeinek forgalmazása a Londoni Értéktőzsdén.



A klub a csaknem 800 millió fontos utolsó londoni tőzsdeérték alapján akkoriban a világ legnagyobb futballegyesülete volt.



A 18 évvel ezelőtti akvizíció legnagyobb egyedi tételeként a Glazer család 790 millió fontért (350 milliárd forintért), részvényenként 300 pennyért kivásárolta a Manchester Unitedből az addigi két ír főrészvényest, a versenyistállót fenntartó J.P. MacManust és John Magniert.



Ez az ár a tranzakció bejelentésének napján, 2005. május 12-én még 102 millió font felárat tartalmazott az angol csapat akkori piaci tőkeértékéhez képest, ám a kivásárlás hírére a papír csaknem 13 százalékos napon belüli emelkedéssel már aznap behozta a prémium zömét.



Glazerék azonban az adásvétel pillanata óta is folyamatosan rendkívül népszerűtlenek maradtak az angol klub befolyásos szurkolói közösségén belül. A család tulajdonviszonya elleni tiltakozások az utóbbi években még tovább erősödtek, különös tekintettel arra, hogy a Manchester United 2013-ban - a legendás menedzser, Sir Alex Ferguson visszavonulásának évében - végzett legutóbb a Premier League bajnoki táblázatának élén, vagyis tíz éve nem nyerte meg az elit angol bajnokságot.

A vasárnap bejelentett ügylet alapján a Glazer családnak továbbra is többségi részesedése marad a klub anyavállalatában, a Manchester United PLC-ben, de a labdarúgóklub - Manchester United Football Club - férfi és női együttesének sporttevékenysége, valamint a csapat futballakadémiája felett teljes ellenőrzést szerez a Sir Jim Ratcliffe birtokolta Ineos vállalatcsoport, amely fő profilja, a petrolkémiai üzletág mellett a globális sportüzletben is jelen van.



Az angol klubért versengett Jasszim bin Hamad al-Thani katari nagybefektető is, aki százszázalékos részesedést vásárolt volna, de számos tárgyalási forduló után októberben kiszállt a licitből.



A The Sunday Times című konzervatív vasárnapi brit lap által a Nagy-Britanniában élő ezer leggazdagabb mágnásról évente összeállított vagyonlista - Rich List - idei kiadása alapján Sir Jim Ratcliffe a második leggazdagabb brit. A Rich List 2023 összeállítóinak számításai szerint Sir Jim vagyona a rangsor készítésének idején 29,7 milliárd font (több mint 13 ezer milliárd forint) volt.