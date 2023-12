Labdarúgás

Négy hónap előzetes letartóztatás után hazatérhetnek Görögországból a horvát drukkerek

Még augusztusban mintegy 200 horvát huligán érkezett a görög fővárosba az AEK Athén-Dinamo Zagreb labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtezőre annak ellenére, hogy a két klub megállapodott abban, hogy nem engednek be stadionjukba vendégszurkolókat. 2023.12.21 17:20 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Négy hónap után az összes előzetes letartóztatásban lévő horvát drukker hazatérhet Görögországból, az utolsó csoportnak pénteken kell megérkeznie Zágrábba - jelentette ki Andrej Plenkovic horvát kormányfő a csütörtöki kormányülésen.



Andrej Plenkovic a kormányülés sajtó számára nyilvános részén elmondta: Horvátország minden külföldön tartózkodó állampolgára számára konzuli és jogi segítséget nyújt. A szurkolók esetében is komoly politikai párbeszédet folytattak a görög kormánnyal, a miniszterelnökkel, a külügyminiszterrel és az ottani igazságszolgáltatással.



A görög hatóságok azt a döntést hozták, hogy a 102 őrizetbe vett horvát állampolgárt szabadon engedik, pénteken pedig már mindannyian Horvátországban lesznek - mondta a miniszterelnök, majd hozzáfűzte: "azt javasoljuk nekik, hogy többet ne bocsátkozzanak ilyen kalandokba".



Még augusztusban mintegy 200 horvát huligán érkezett a görög fővárosba az AEK Athén-Dinamo Zagreb labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtezőre annak ellenére, hogy a két klub megállapodott abban, hogy nem engednek be stadionjukba vendégszurkolókat.



A meccs előtt tömegverekedés tört ki a két szurkolótábor között. A horvát drukkerek kukákat és ágakat gyújtottak fel, autókat és kirakatokat törtek össze, és több helyen is összecsaptak a helyi bandákkal, eközben pedig egy 29 éves görög férfit több késszúrás is ért, és belehalt sérüléseibe.



A rendőrség csaknem száz horvát huligánt vett őrizetbe az este, és a következő napokban is tartóztattak le olyan horvát állampolgárokat, akik állítólag részt vettek a szurkolói erőszakban. Mindannyian előzetes letartóztatásba kerültek, és az ország több börtönében, szétszórva várták, hogy vádat emeljenek ellenük. A görög hatóságok azonban nem tudták bizonyítani, hogy közülük bárkinek is köze lett volna a késeléshez.



A horvát lapok szerint a zágrábi kormány közbenjárásának köszönhető, hogy garázdaságért és huliganizmusért nem ítélték el a horvát szurkolókat Görögországban, ahol a szigorú törvények több év börtönbüntetést is előírnak ilyen esetekben.



Davor Bozinovic horvát belügyminiszter nemrég úgy nyilatkozott: a horvát törvények lehetővé teszik, hogy szurkolókat 6-12 hónapra eltiltsanak a meccseken való részvételektől, amit most alkalmazni fognak a Dinamo szabadon engedett drukkerei esetében.