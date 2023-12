Sport

Nyíltvízi úszó-vk - Rasovszky Kristóf ismét megnyerte az összetettet

Rasovszky Kristóf szenzációs versenyzéssel bronzérmes lett 10 kilométeren az úszók nyíltvízi világkupa-sorozatának utolsó állomásán, Funchalban, ezzel bebiztosította összetett elsőségét. A nőknél Fábián Bettina hatalmas hajrával másodikként ért célba a szombati versenyben. 2023.12.03 07:33 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A magyar sportági szövetség tájékoztatása szerint az olimpiai ezüstérmes Rasovszky sorozatban negyedszer nyerte meg az összetettet, erre korábban még senki nem volt képes. Az elsőség mellé 50 ezer dollárt is kapott.



A világbajnoki részvételért zajló magyar különversenyben messze Betlehem Dávid teljesített a legjobban: végig az élmezőnyben haladva ötödik lett - ezzel nem mellesleg összetettben feljött a harmadik helyre, amiért 25 ezer dollárral is gazdagodott -, így övé a második hely a dohai vb-csapatban. Gálicz Péter 55., Hambardzumyan Arshak 66., Kovács-Seres Hunor pedig 72. helyen zárt, előbbi így a júniusi Eb-indulást vívta ki.



A nőknél Fábián Bettina az utolsó körre a 15. helyen fordult, aztán megindult, és 16 másodperces hátrányt ledolgozva ezüstéremig tempózott. A junior világ- és Európa-bajnok úszó ezzel megnyerte a juniorok összetettjét, a felnőttek között pedig ötödik lett - ezzel összesen 20 ezer dollárnyi bónuszt gyűjtve - és a dohai vb-részvételt is kivívta. Mellette a Madeirán 16. helyen záró Szimcsák Mira lesz a másik induló, miután három másodperccel Olasz Anna (17.) előtt ért be. Balogh Vivien 35., Rohács Réka 38. lett.



A szövetség a közleményében úgy fogalmazott, hogy "a dolgok jelen állása szerint Olasz 2013 után először nem lesz ott egy világversenyen, de az Eb-n még szerepelhet, ugyanakkor az olimpiai kvóta megszerzésére már nem igazán maradt esélye".



"Nyilván az volt a cél, hogy megszerezzem az összetett elsőséget, hiszen a védettségem miatt nekem nem volt ez válogató" - nyilatkozott Rasovszky Kristóf. "Hogy sikerült harmadiknak bejönni ilyen óriási mezőnyben, jóllehet a forma nem ugyanaz, ami a világbajnokságon volt, az persze külön öröm. A negyedik győzelem jól hangzik, szép sor, persze minden évben akadnak újabb és újabb kihívók, mint most az olasz Guidi, aki idén megnyerte az Európa-kupát. Ez volt a legnehezebb verseny, 92 induló, a nemzetek többsége itt rendezte a válogatóját, úgyhogy nem is szakadt úgy szét a mezőny, mint máskor, ráadásul az etetésnél a legutolsó helyet kaptuk, ami óriási kerülőt jelentett ilyen tömegnél."



Fábián Bettina is azt mondta, ez volt az egyik legnehezebb verseny, amin eddig részt vett.



"Nagyon komoly volt mezőny és elég nehezek a körülmények, borzasztóan nehéz volt úszni. Ehhez képest szerintem kihoztam az egészből a maximumot, nagyon örülök az ezüstéremnek és a vb-kvalifikációnak. Én szeretem a simább vizet, jobban kijön a technikám és az úszástudásom, de most a hullámokban is megmutattam, hogy klasszikus nyíltvizes körülmények között is tudok jól teljesíteni, ami jót tesz a lelkemnek. Meg persze az is, hogy a kemény munkának köszönhetően ilyen jól bírtam, különösen a hajrát - ott végre egyszer sikerült jól helyezkednem, mert addig folyamatosan középre kerültem a fordulóknál, állandóan lenyomtak, a végén viszont sikerült a szélén elmenni a többiek mellett" - fogalmazott.