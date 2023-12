Labdarúgás

EURO-2024 - Nyitómeccset is játszhat és a címvédőt is kaphatja a magyar válogatott

Szombat este rendezik Hamburgban a jövő nyári németországi labdarúgó Európa-bajnokság csoportjainak sorsolását, amelyen akár a házigazdákat és a nyitómérkőzésen való szereplést, valamint a címvédő olasz válogatottat is megkaphatják ellenfélnek a magyarok. 2023.12.01 13:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai a selejtezőben a G csoportot veretlenül megnyerve, egyenes ágon jutottak ki a kontinensviadalra, ennek nyomán a második kalapba kaptak besorolást, ott pedig az európai szövetség (UEFA) által meghatározott értékelés alapján a legerősebb alakulatnak számítanak. Ennek ugyanakkor különösebb jelentősége nincs, a sorsoláson ugyanis kalaponként húzzák majd ki a válogatottakat.



A házigazda német csapat az egyetlen, amelyet nem sorsolnak ki, a Nationalelf ugyanis automatikusan az A csoportban kap majd helyet. Ha a magyarok az A jelű négyesbe kerülnek, akkor az is előfordulhat, hogy ők játsszák majd a müncheni nyitómérkőzést a házigazdákkal június 14-én.



A sorsolás menete szerint először az 1. kalapban szereplő együtteseket húzzák ki, közülük az első a B csoportba, a következő a C-be, majd a D-be, az E-be, valamint az F-be kerül. A folytatásban ugyanezen metódus alapján a 2., aztán a 3., végül a 4. kalap következik, utóbbiban három csapat kiléte még nem ismert, ezek a márciusi pótselejtezőn vívhatják ki az Eb-részvételt.



Érdekesség, hogy a már kijutott válogatottak közül - a magyarral együtt - ötöt is olasz szövetségi kapitány irányít. Luciano Spalletti az olaszokat, Domenico Tedesco a belgákat, Vincenzo Montella a törököket, Francesco Calzona pedig a szlovákokat juttatta ki a kontinenstornára. A kalapok beosztása miatt az is előfordulhat, hogy a magyar válogatott a belgákkal, a szlovákokkal és a címvédő olaszokkal kerül azonos négyesbe, így mind a négy együttest olasz szakvezető irányítaná az Eb-n.



A 12 mérkőzés óta veretlen magyar válogatott idén 1976 után zárt ismét veretlenül egy naptári évet, és az 1986-os világbajnokság óta először jutott ki egyenes ágon nagy tornára.



A sorsolást - melyen az is eldől, hogy melyik csapat mikor és hol játssza majd az Eb-n a csoportmeccseit - az Elbai Filharmónia épületében rendezik és az M4 Sport élőben közvetíti szombaton 18 órától.



A kalapok beosztása:

1. kalap: Németország (házigazda), Portugália, Franciaország, Spanyolország, Belgium, Anglia

2. kalap: MAGYARORSZÁG, Dánia, Albánia, Törökország, Románia, Ausztria

3. kalap: Skócia, Szlovénia, Szlovákia, Csehország, Hollandia, Horvátország

4. kalap: Szerbia, Olaszország (címvédő), Svájc, a 3 pótselejtezőről kijutó válogatott