Ronaldo megmutatta, mi is az a fair play

A 38 éves csatár az ázsiai Bajnokok Ligájában az iráni Perszepolisz elleni hazai mérkőzésen, egy párharcot követően elesett a büntetőterületen belül, mire a kínai játékvezető 11-est ítélt a javára. Az ötszörös aranylabdás klasszis viszont azonnal jelezte, hogy nem történt szabálytalanság, Ma Ning ellenőrizte az esetet a videobíró segítségével, és visszavonta az ítéletet.



A rijádi találkozó 0-0-lal zárult, de Ronaldóék így is csoportgyőztesként jutnak tovább a sorozat kieséses szakaszába.

After being awarded a penalty, Cristiano Ronaldo told the referee that it wasn't a foul 👏 pic.twitter.com/R2Rxq1udPL