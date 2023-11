Sport

Elindul a Sportszülők Akadémiája

Az idén 30 éves Magyar Edzők Társasága (MET) szervezésében januárban elindul, és minden hónapban jelentkezik majd a Sportszülők Akadémiája.



"Évek óta foglalkoztat, hogy a sportban létező edző-gyerek-szülő háromszög harmadik csúcsával, a szülővel is kellene foglalkozni. Az edző és a tanítvány kapcsolata, együttműködése jól feldolgozott téma, ám a szülőé alig, vagy egyáltalán nem" - indokolta az MTI-nek az esemény létrehozásának ötletét Köpf Károly, a MET főtitkára. Hozzátette, hogy egy "Sportszülők kézikönyve" is hasznos kiadvány lenne, amely megszólítaná a szülőket, segítene nekik, "beszélne" hozzájuk.



A szakember kiemelte, régi terve megvalósításához nagy lökést adott, hogy az edző-továbbképző konferenciák rendszeres előadója, a Testnevelési Egyetem sportpszichológusa, Kovács Krisztina doktori disszertációja is a sportszülőkről szólt. A kezdeményezés mellé állt a sportért felelős államtitkárság, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Nemzeti Versenysport Szövetség, a Sportegyesületek Országos Szövetsége (SOSZ), az Országos Sportegészségügyi Intézet, az országos sportági szakszövetségek, a Felelős Szülők Iskolája, valamint a sportszülők és utánpótlás sportolók szüleinek Facebook közösségei.



Köpf Károly hangsúlyozta, a Sportszülők Akadémiája célja a sportoló gyermekek szülei ismereteinek gyarapítása a gyermek sporttevékenységével kapcsolatos kérdésekben. Továbbá az edző-szülő, iskola-szülő, edző-iskola, szülő-sportszervezet kapcsolatok javítása a gyermekek sportolási tevékenységének támogatása céljából.



A MET főtitkára szerint minden hónap harmadik csütörtökén lennének a foglalkozások a Magyar Sport Házában. Az eddig javasolt témák például a sérülések és megelőzésük, sportetika, fair play, edzés és versenyzés.



"Minden alkalomra meghívunk egy neves edzőt és egy sikeres, olimpiai bajnok sportolót. Az első, január 18-i találkozó edzővendége Kemény Dénes háromszoros olimpiai bajnok vízilabdaedző lesz" - mondta Köpf Károly.