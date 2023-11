Sport

Dani Alvesre kilenc év börtönt kér a spanyol ügyészség

A spanyol ügyészség kilenc év börtönt kér a szexuális zaklatással vádolt Dani Alvesre, az FC Barcelona volt labdarúgójára, aki január óta előzetes letartóztatásban van.



A spanyol sportsajtó beszámolója szerint az ügyészség 150 ezer eurónyi kártérítésre is igényt tart Alvestől. A legnépszerűbb madridi sportnapilap, a Marca azt írta, a 40 éves brazil futballista ügyvédei hiába próbálták elérni, hogy védencük óvadék ellenében szabadlábon védekezhessen, a kérést újfent elutasították arra hivatkozva, hogy fennáll a szökés veszélye.



A gyanú szerint a labdarúgó tavaly december 30-án egy barcelonai szórakozóhelyen zaklatott egy nőt, akinek feljelentése nyomán vették őrizetbe. Az ügy tárgyalásának időpontját még nem tűzték ki.



A 126-szoros válogatott Dani Alves Brazília után több európai együttesben, így a Juventusban, a Paris Saint-Germainben, a Sevillában és az FC Barcelonában játszott, 2022 júliusa óta pedig a mexikóvárosi Pumas UNAM légiósa volt, amely a spanyolországi letartóztatása után szerződést bontott vele.



Dani Alves a futballtörténelem egyik legeredményesebb futballistája, 43 trófea fűződik a nevéhez. Klubcsapataival többek között hatszoros spanyol, kétszeres francia és egyszeres olasz bajnok lett, háromszor nyerte meg a Bajnokok Ligáját, kétszer az UEFA-kupát és négyszer az európai szuperkupát. Kétszeres Konföderációs Kupa-győztes a brazil válogatottal, amellyel a Copa Americát is kétszer nyerte meg, emellett olimpiai bajnoknak is vallhatja magát.