Sport

Sportlövő vk-döntő - Pekler Zalán aranyérmes

A magyar szövetség beszámolója szerint az idei Európa Játékok négyszeres aranyérmese a 10 méteres szám alapversenyét 630,3 körrel zárta, ezzel a harmadik helyen jutott a nyolcas fináléba.



A döntőben az első öt lövés után a második helyen állt, majd a 10., sőt a 12. lövést követően is harmadik volt, de a folytatásban visszacsúszott az ötödik helyre. A nagyon szoros küzdelemben Pekler Zalán a 17. lövésre leadott 10,8-cal a második helyre lépett előre, a 19.-re lőtt újabb 10,8 körrel pedig már az élre állt, és nem is engedte ki a kezéből a győzelmet. Végül magabiztosan, 251,2 körrel - 1,8 körrel megelőzve a második szerb Lazar Kovacevicet - szerezte meg az aranyérmet. A harmadik a cseh Jiri Privratsky lett 229,5 körrel.



"Így szerettem volna lezárni ezt az évet, sokat is készültem a világkupa-döntőre. - nyilatkozott a győztes. - Annak nagyon örültem, hogy az alapversenyben sikerült újra átlépnem a 630 körös bűvös határt. A döntőben nagyon izgultam, de tudtam ezt kezelni. Tisztában voltam vele, hogy nagy tízesek kellenek majd az éremhez. Szerencsére jókor jött a két 10,8-as lövés, és a végén már csak meg kellett tartani az előnyömet."



Ez a magyar küldöttség első érme a viadalon, amelyen még Mészáros Eszter (puska) és Major Veronika (pisztoly) képviseli az országot. Péni István vírusos betegsége miatt nem vesz részt a versenyen.