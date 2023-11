Sport

Magyar-montenegrói - Szoboszlai: a csapat mindenek előtt!

Szoboszlai Dominik, aki a montenegrói csapat 3-1-es legyőzéséből két góllal vette ki a részét, elsősorban a magyar labdarúgó-válogatott csapatszellemét dicsérte azt követően, hogy a sikerrel csoportelsőként zárt a nemzeti együttes.



"Hozzátettem a saját részemet ahhoz, hogy a csapat sikeres legyen. Jómagam mindig a csapatot helyezem előtérbe, mert egyedül nem tudtam volna gólt szerezni" - mesélt két perc alatt lőtt két góljáról a Liverpool középpályása. "A nyolcas srác, Marko Jankovic cukkolt és ez motivált. Szeretem az ilyen játékosokat, mert kihozzák belőlem a legjobbat. Gondoltam, megmutatom neki, hova is érkezett. A végén rájött, hol van".



Az MTI érdeklődésére úgy fogalmazott, mentálisan rendkívül erős a válogatott, mert soha nem adja fel, ez minden játékos fejében benne van, senkinek nem kell elmagyarázni. Hozzátette, mindig is a végsőkig küzdenek, ez akkor is így van, ha vezetnek, mert akkor azért harcolnak, hogy ne kapjanak gólt, ahogy ezúttal tették.



"Büszke vagyok a csapatra, ahogy végigcsináltuk ezt a selejtezősorozatot" - jelentette ki Szoboszlai annak kapcsán, hogy a nemzeti együttes kétszer hátrányból fordítva győzött, kétszer pedig hátrányból egyenlítve mentett pontot a selejtezősorozatban. "Ennek a válogatottnak egyszerű a csapatkapitányának lenni, mert senkinek nem kell elmondani, mit kell csinálni, nem kell könyörögni, hogy csinálja. Mindenki tudja, mi az elvárás, mi a taktika. A sorozat előtt megbeszéltük, hogy jussunk ki, mert képesek vagyunk rá. Ez nem egyéni sport, ez csapatsport. Ez csak a kezdet, mert ez egy fiatal társaság, amely nagy dolgokat érhet el".



Szoboszlai arról is beszélt, hogy ugyanolyan játékosa a válogatottnak, mint mindenki más. Elmondása szerint megdolgozott érte, hogy a Liverpoolban futballozzon, de ezért nem kezelik máshogy. Hozzátette, még mindig több van benne, sokat kell tanulnia és fejlődnie, viszont mindig és mindenek előtt a csapatot nézi, ezért ugyanúgy örült Nagy Ádám góljának.



"Nem volt olyan kellemes zárt kapuk mögött játszani. Reméljük, soha többet nem lesz ilyen, mert elképesztő érzés 65 ezer néző előtt ilyen meccset játszani, hátrányból felállni és csoportelsőként kijutni" - összegzett a 23 éves csapatkapitány, aki 38. fellépésén a 10. gólját szerezte a címeres mezben. - "Sosem teher a hazát képviselni".



Szoboszlai arról is szót ejtett, hogy érzése szerint elkezdték tisztelni a magyar csapatot. Korábban volt erre ellenpélda, de pórul is jártak - fogalmazott. Hangsúlyozta, a magyar csapat viszont mindig, mindenkinek megadja a tiszteletet.



A magyar válogatott öt győzelemmel és három döntetlennel, veretlenül és csoportelsőként jutott ki a jövő évi, németországi kontinenstornára, amelynek december 2-i sorsolását a második kalapból várja majd.