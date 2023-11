Bolgár-magyar - Közel negyven személyt vettek őrizetbe, öt rendőr megsérült

Közel negyven személyt vettek őrizetbe, öt rendőr, valamint több mint húsz szurkoló megsérült a csütörtöki bolgár-magyar labdarúgó Európa-bajnoki selejtező előtti és alatti utcai összecsapásokban Szófiában.



A bolgár hatóságok közlése szerint négyen súlyos sérülésekkel kerültek kórházba. A Bolgár Labdarúgó Szövetség elleni tüntetések - ami miatt eleve zárt kapus volt a magyarok elleni találkozó - erőszakba csaptak át. A tömeg autókat gyújtott fel, a rendőrség vízágyút vetett be, és több tiltott tárgyat - például pirotechnikai eszközöket, jelzőpisztolyokat - foglalt le.



A magyarok a 97. percben esett öngóllal értek el 2-2-es döntetlent, és jutottak ki a jövő évi, németországi Eb-re.

Mad scenes in Sofia outside the National Stadium where Bulgaria plays Hungary behind closed doors: clashes between fans and police forces, water bombs and cars set on fire... pic.twitter.com/KcIU1Foskd