Bolgár-magyar - Rossi: mindig az utolsó lépés a legnehezebb

Marco Rossi szövetségi kapitány az utolsó lépést nevezte a legnehezebbnek azok után, hogy a magyar labdarúgó-válogatott 97. percben egy öngóllal csikarta ki az Eb-részvételt jelentő 2-2-es döntetlent a bulgáriai selejtezőmérkőzésen.



"Igen, mindig az utolsó lépést a legnehezebb megtenni" - válaszolta az MTI felvetésére a magyar állampolgársággal is rendelkező szakember. "Ilyenkor túl nagy a stressz, a feszültség, mindenki izgul. De végül elképesztő dolgot vittünk véghez, egy körrel a vége előtt kijutottunk. Sorozatban harmadszor ott vagyunk az Eb-n. Amikor elvállaltam a válogatott irányítását, sosem gondoltam volna, hogy kétszer egymás után megcsináljuk, ráadásul ezúttal egyenes ágon a csoportból. Köszönet a játékosoknak, a szövetségnek és a stábnak. Ezt a sikert a feleségemnek, a fiamnak és a lányomnak ajánlom, akik mindig támogattak. Hálás vagyok a jó istennek és Magyarországnak".



Az 59 éves szakember az egész sorozatot értékelve kulcsfontosságúnak nevezte, hogy Montenegróban nem kapott ki a válogatott, mert szerinte Podgoricában némi szerencse is szükségeltetett a 0-0-s döntetlenhez. Hozzátette, összességében a szerencsefaktor egyensúlyban volt, példaként említette a mostani, bulgáriai összecsapást is, mert bár a végén Fortuna istenasszonya segített, de előtte számos esélyünk volt gólt szerezni.



"Minden meccsre ugyanúgy készülünk, nem lesz ez másként most sem Montenegró ellen. Ezen semmit sem változtat a kijutás. Persze szeretnénk kiélvezni a találkozót, egyúttal viszont meg akarjuk mutatni, hogy megérdemelten jutottunk ki az Eb-re" - fogalmazott Rossi, aki a szófiai összecsapásra rátérve kifejtette, a válogatottnak sok esélye volt gólt szerezni, de a bolgár kapus remekül védett, miközben úgy kaptunk két gólt, hogy Dibusz nem is ért labdához a meccs folyamán.



A kiállított Kerkez Milos kapcsán megjegyezte, éppen le akarta cserélni, de mire ez megtörtént volna, kiállították. A Bournemouth légiósát egyúttal védelmébe is vette, mondván egyrészt ez nem jellemző rá, másrészt nagyon fiatal, akinek még bőven van ideje fejlődni, például játékolvasásban, mert néhány szituációt túlbonyolít.



"Kértük Botkát és Kerkezt, hogy a sárga lapjaik miatt 15 percig maradjanak nyugodtak, Milosnak ez tíz percig sem sikerült" - mondta nevetve Rossi. "De ez nem egy átlagos meccs volt, ami máskor könnyű, vagy simán sikerül, az ilyenkor elképesztően nehézkessé válhat".



Rossi a bolgárokról szólva kifejtette, a hazai csapat küzdött az utolsó pillanatig, ezért nehéz ellenfél volt annak ellenére, hogy saját együttesének sikerült sokat birtokolni a labdát és helyzeteket kidolgozni. A magyar szövetségi kapitány azt kívánta, Bulgária mielőbb visszataláljon a fejlődés útjára.

"Dominik az Dominik. Pedig ezúttal nem volt olyan kiegyensúlyozott, mint szokott. Követett el hibákat, többet mint szokott. De fantasztikus beadásaival, szabadrúgásaival és lövéseivel ismét megmutatta, micsoda világklasszis" - dicsérte a csapatkapitányt, aki amióta magára húzta a karszalagot, a nemzeti együttes még nem kapott ki.



A magyarok vasárnap 15 órától a montenegrói válogatottat fogadják a Puskás Arénában a selejtezőcsoport utolsó fordulójában, pontszerzéssel az első helyüket is bebiztosítják az ötösben.