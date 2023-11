Sport

Bolgár-magyar - Megtörtént a magyar szurkolók kártalanítása

Megtörtént azoknak a szurkolónak a kártalanítása, akik ott akartak lenni a Bulgária-Magyarország labdarúgó Európa-bajnoki selejtezőn, amelyet azonban végül nézők nélkül rendeznek meg.



A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) honlapja arról számolt be, hogy mindazoknak, akik a szervezet jegyértékesítési rendszerén keresztül belépőt vásároltak a találkozóra, az MLSZ jegyértékesítő partnere már intézkedett a belépők árának visszafizetéséről. Továbbá azoknak a szurkolóknak, akik légitársaságuktól, szállodájuktól nem kapták vissza a foglalásuk díját, az MLSZ a múlt héten felajánlotta a károk rendezésének kezelését. Ez a folyamat is a végéhez érkezett.



Az MLSZ hangsúlyozta, hogy a mérkőzésre különjáratot indító WizzAir példásan járt el és kompenzálta a károsultakat. A fönnmaradó repülőjegy- és szálláskárokat az MLSZ csütörtökön kifizette a dokumentumokat elküldő magyar károsultak pénzintézete felé.



A szövetség közleménye kiemelte, egyértelmű, hogy a mérkőzés körül kialakult helyzetet a bolgár szövetség intézkedései eredményezték, nem az MLSZ hibája, hogy nem lehetnek ott szurkolók a találkozón, ennek ellenére a magyar szövetség abban bízik, hogy ezen intézkedéseket követően nem marad rossz érzés a magyar csapatot Bulgáriában is bíztatni kívánó szurkolókban.



A szófiai Vaszil Levszki Nemzeti Stadionban a lengyel Daniel Stefanski sípjelére közép-európai idő szerint 18 órakor kezdődik a bolgár-magyar zárt kapus mérkőzés, melyet az M4 Sport és a Kossuth Rádió élőben közvetít. A veretlenül éllovas nemzeti együttes már döntetlennel is bebiztosítja Eb-részvételét, míg győzelemmel biztosan csoportelsőként zár.