Izraeli-palesztin

Szívszorító pillanatok Felcsúton: megmutatták egy elrabolt kisfiú focicipőjét

Szerdán egy magyar stadionra figyel az egész focivilág: Izrael labdarúgó-válogatottja a felcsúti Pancho Arénában fogadja Svájc nemzeti tizenegyét. Ezen a napon ez lesz az egyetlen Európa-bajnoki selejtező mérkőzés, de valójában nem emiatt övezi különösen nagy figyelem. A háború miatt Izraelben minden sporteseményt felfüggesztettek, a nemzeti válogatott pedig most először lép pályára az általuk választott "hazai pályán", azaz Felcsúton - derül ki az rtl.hu tudósításából.



Izrael magyarországi nagykövete szerint a pálya kiválasztásában sok szempontot vettek figyelembe.



"Okkal játszunk itt. Azért kell itt pályára lépnünk, mert a többi csapat nem akar Izraelbe utazni, hiszen országunk sajnos háborúban áll. A helyszín kiválasztásában nagyon sok szempontot vettünk figyelembe, különös tekintettel a biztonságra. Mindenekelőtt az izraeli sportolóknak jó tapasztalataik vannak Magyarországról, a sportlétesítmények kiválóak, a magyarok pedig mindig magas színvonalon rendeznek meg hasonló eseményeket - mondta Yacov Hadas-Handelsman.



Az izraeli focisták már megérkeztek Felcsútra, kedd délután a csapat rendhagyó és rendkívül megrázó sajtótájékoztatót tartott. A magyar sajtó képviselői közül csak az RTL kérdezhetett. A helyszínről tudósító Süle László azt mondta, azért volt megrázó az egész, mert általában az ilyen sajtótájékoztatók csak a fociról szólnak, azonban ezúttal másról is beszélni kellett.



Az izraeli válogatott egyik sztárjátékosa egy elrabolt focista cipőjét is magával hozta Felcsútra. "Ez a srác a Gáza övezetben van most is hét másik emberrel a családjából. Ez minden, ami maradt tőle, a bal cipője. Várunk téged vissza. Köszönöm" - mondta megrendülten Eli Dasa csapatkapitány.



Izrael szerdán Svájc, három nappal később pedig Románia ellen játssza "hazai" mérkőzéseit, miközben az Eb-re kijutásért küzd. Ez lehetne az első alkalom, mióta 1994-ben csatlakoztak az Európai Labdarúgó-szövetséghez.