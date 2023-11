Sport

Konferencia-liga - Ezúttal sem bírt egymással a Ferencváros és a Genk

Dejan Stankovic vezetőedző együttese ezzel továbbra is veretlenül a továbbjutást érő második helyen áll csoportjában és az ötödik fordulóban, november 30-án a szerb FK Cukaricki otthonába látogat.



Eredmény, csoportkör, 4. forduló, F csoport: Ferencváros-KRC Genk (belga) 1-1 (0-0)

Groupama Aréna, 20 127 néző, v.: Alkeszej Kulbakov (fehérorosz)

gólszerzők: Pesic (48.), illetve Munoz (62.)

sárga lap: Abu Fani (80.), illetve Sadick (43.), el-Hanúsz (55.), Munoz (58.), Paintsil (74., a kispadon)



Ferencváros:

Dibusz - Makreckis, S. Mmaee (Aaneba, 62.), Cissé, Civic - Sigér (Esiti, 79.), Abu Fani - Marquinhos, Zachariassen (Ben Romdhane, 51.), Traoré (Botka, 79.) - Pesic (Lisztes, 79.)



Genk:

Vandevoort - Munoz, Sadick, Cuesta, Arteaga - Heynen (Galarza, 32.), Hrosovsky - el-Hanúsz, Paintsil (Fadera, 73.), Baah - Zeqiri (Sor, 88.)



II. félidő:

48. perc: Abu Fani lőtt 17 méterről, a vendégek kapusának mellkasáról kipattant a labda, Pesic pedig közelről értékesítette a helyzetet (1-0).

62. perc: Galarza lőtt 18 méterről, Dibuszról röviden jött ki a labda, Munoz pedig öt méterről a kapu jobb oldalába helyezett (1-1).



A mérkőzés felvezetésként a hazai szurkolók egy látványos élőképpel tisztelegtek Budapest 150 évvel ezelőtti alapítása előtt.



A Ferencváros nagy lendülettel kezdett, a vendégek azonban állták a rohamokat és veszélyes ellentámadásokat vezettek. A 21. percben kis híján vezetést szerzett a Genk, a korábbi ferencvárosi Paintsil tört be a tizenhatoson belülre, tökéletesen adott középre, de Zeqiri szinte a kapu torkából képes volt mellé lőni. Két perccel később újra a korábbi FTC-kedvenc villant, közeli fejese viszont csak az oldalhálót súrolta.



A 39. percben a Ferencvárosnak is volt ziccere, Makreckis előtt szerencsével maradt ott a labda, beadását Marquinhos nyolc méterről lőtte kapura, de Vandervoort bravúrral hárított.



Alig több mint két perc telt el a második játékrészből, amikor "felrobbant" a Groupama Aréna, Pesic használta ki a vendégek kapusának hatalmas hibáját. A kapott gólt követően megélénkült a Genk játéka és a 62. percben egy, a Ferencvároséhoz hasonló, kipattanó utáni góllal egyenlített. Igaz, itt belga kollégájával ellentétben Dibusz nem volt hibáztatható.



A folytatásban inkább a belgák akarata érvényesült, akárcsak Belgiumban, ezúttal is kissé elfáradt az FTC, Stankovic éppen ezért három cserével is frissített a hajrára.



Az utolsó tíz percben főként a mezőnyben harcoltak egymással a csapatok, a 91. percben még Makreckisnek volt egy veszélyes lövése, de a belga kapus hárított, így maradt a döntetlen.