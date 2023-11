Sport

Megműtötték Neymart, legalább fél évet kell kihagynia

Megműtötték Neymart, a brazil labdarúgó-válogatott sztárját, akinek október közepén szakadt el az elülső keresztszalag a bal térdében.



A brazil sajtó információi szerint a 31 éves támadó operációja négy órán át tartott, és a sérült szalag mellett a porcot is megműtötte Belo Horizontéban Rodrigo Lamar, a nemzeti csapat orvosa.



A játékos rehabilitációja legalább féléves lesz, de akár egy évig is eltarthat, így minden bizonnyal ki kell hagynia a jövő júniusi Copa Américát az Egyesült Államokban.



A szaúdi bajnokságban szereplő al-Hilal klasszisa az Uruguay elleni világbajnoki selejtezőn sérült meg súlyosan, rövid időn belül már másodszor: februárban a bokáját kellett operálni, így az előző szezon második felében már nem is játszhatott a francia Paris Saint-Germain színeiben, mielőtt Szaúd-Arábiába igazolt.