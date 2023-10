Baleset

Húsz másodpercen múlhatott Szalai Ádám és kislánya élete

Összetörték a labdarúgó-válogatott nemrég visszavonult csapatkapitánya, Szalai Ádám több tízmilliót érő luxusautóját szombat este Óbudán. A Blikk információi szerint az elkövető a TV2 egyik műsorában is feltűnt realitysztár, aki Teslájával okozott balesetet.



A lap szerint az illető "erősen illuminált állapotban hajtott be a kocsijával az egyik utcába, ahol nekiment a focista Mercedes AMG G63 típusú járgányának".



Mint írják, a helyszínen rendőrségi intézkedés is történt.



"Attila néhány utcával feljebb lakik, valószínűleg hazafelé ment, amikor nekiütközött az autónak, amelyben jelentős kár keletkezett . Azt mesélték, megpróbált gyorsan elhajtani, de többen hallották a csattanást és marasztalták őt. Voltak rendőrök, mentők, még tűzoltók is. Megfújatták vele a szondát, amely kimutatta, hogy fogyasztott alkoholt, így el is szállították. Eközben ért a helyszínre Attila párja, aki a könnyeivel küszködve próbálta kezelni a helyzetet" - mondta az egyik környéken lakó a Blikknek



A Budapesti Rendőr-főkapitányság a lapnak megerősítette, a kérdéses időpontban valóban volt intézkedés:



"2023. október 28-án 17 óra 50 perc körül Budapest III. kerület, Szőlővész utcában egy autó nekiütközött egy parkoló gépkocsinak. Az autó 51 éves sofőrjével szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott, őt a mentők könnyű sérüléssel kórházba vitték" - állt a válaszukban.



"Rossz belegondolni, hogy húsz másodpercen múlhatott az életünk" - emlékezett vissza Szalai.



"Vilmos testvéremet látogattuk meg a családommal, érkezés után a hátsó ülésről kivettem a kislányomat és elindultunk a ház felé, pár pillanattal később valaki nagy sebességgel belecsapódott az autónkba. Akkora volt az ütközés ereje, hogy a kocsim megrepesztett egy betonkerítést. A nagy ijedtség után visszaléptünk és láttuk, hogy a sofőr beszorult az autójába. Ittas volt, mi segítettük ki őt, és megvártuk a rendőrséget is" - mesélte a visszavonult focista.