Sport

Bundesliga - IFFHS: dőltek a rekordok a Bayern KO-győzelménél

Több Bundesliga-csúcs is született a Bayern München hétvégi fellépésén, amikor a német bajnoki címvédő 8-0-ra legyőzte vendégét, az újonc Darmstadtot - írta hétfői értékelésében a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS).



A német futball élvonalában a 21. században először szerzett egy csapat nyolc gólt egy félidőben. A teljes Bundesliga-históriában is csak egyetlen alkalommal esett ennél több gól egyetlen játékrészben: a Borussia Dortmund 1982 novemberében az első 45 percben tíz alkalommal vette be az Arminia Bielefeld kapuját a 11-1-es végeredményt hozó találkozón, míg a Borussia Mönchengladbach a Bayernhez hasonlatosan szintén nyolc gólt jegyzett egy félidő alatt a Borussia Neunkirchen ellen 1967 novemberében játszott 10-0-s mérkőzésen.



A Bayern a 21. században a nyolcadik olyan összecsapását nyerte, amikor legalább nyolc alkalommal volt eredményes: a leghíresebb közülük az FC Barcelona felett aratott 2020-as siker a Bajnokok Ligája-elődöntőben (8-2).



A Darmstadt elleni futball KO-ból Harry Kane mesterhármassal vette ki részét, így a mostani idényre szerződtetett angol válogatott csatár első kilenc német bajnoki mérkőzésén 12 gólt szerzett, amire korábban más nem volt képes a Bundesligában - emelte ki az IFFHS. Kane egyik gólját a saját térfeléről, mintegy hatvan méterről érte el, a kapus feje fölött ívelve a hálóba a labdát. A Bundesliga történetének "távtalálati rekordját" azonban ő is csak megközelíteni tudta: az abszolút csúcstartó Moritz Stoppelkamp a 2014/15-ös szezonban 83 méterről vette be az ellenfél kapuját.



A német élvonal históriájában ugyancsak páratlan fejleményként most első alkalommal állítottak ki három játékost is a szünetig, a Thomas Tuchel irányította müncheniek - akiknél Lőw Zsolt a másodedző - előbb emberhátrányba, majd emberelőnybe kerültek a mérkőzésen.