Sport

MOL Magyar Kupa - Minden napra jut legalább egy rangadó

Kedden, szerdán és csütörtökön rendezik a labdarúgó MOL Magyar Kupa negyedik fordulójának mérkőzéseit, amelyeken a nyolcaddöntőbe jutás lesz a tét. 2023.10.31 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A sort a másodosztályban listavezető ETO FC Győr nyitja a Debrecen ellen. A két csapat az előző szezonban is megmérkőzött egymással az ETO Parkban: a DVSC a nyolcaddöntőben csak hosszabbítás után tudott nyerni 2-1-re. Most még szorosabb csatára van kilátás, a győriek kerete ugyanis a nyári szünetben alaposan megerősödött, ezt bizonyítja, hogy 13 forduló után vezetik az NB II tabelláját és hazai pályán még veretlenek, a hajdúságiak viszont nyeretlenek idegenben az OTP Bank Ligában.



A szerdai játéknap egyik legjobban várt összecsapása a jelenleg másodosztályú Haladás és az élvonalbeli ZTE FC rangadója lesz. A nagy riválisok az elmúlt tíz évben rendre elkerülték egymást, tétmeccsen legutóbb 2012 tavaszán találkoztak. Egyikük sincs jó formában, ugyanis a szombathelyiek és a zalaegerszegiek is elveszítették legutóbbi két bajnoki találkozójukat.



Szerda este a bajnoki címvédő és listavezető Ferencváros azt a csapatot, a Puskás Akadémiát fogadja, amelytől eddigi egyetlen vereségét szenvedte el az OTP Bank Ligában. A felcsútiak augusztus közepén - és március közepén is - 2-1-re nyertek a Groupama Arénában. A papírforma akkor sem mellettük szólt, és most is az FTC tűnik esélyesebbnek, hiszen vasárnap este az Újpest 3-0-s legyőzésével bizonyította, hogy továbbra is lendületben van.



A negyedik forduló csütörtökön Kispesten zárul, ahol az NB II-es Budapest Honvéd a Paksot fogadja. A fővárosiak nem szerepelnek jól a másodosztályban, csupán a 11. helyen állnak a tabellán, a tolnaiak viszont másodikok az élvonalban, így meglepetés lenne, ha éppen a Honvéd ellen esnének ki a kupából.



A továbbjutás minden párharcban egy mérkőzésen dől el. A nyolcaddöntő sorsolását csütörtökön 21.30-tól rendezik.



Az M4 Sport a Győr-DVSC, a Haladás-Zalaegerszeg, a Ferencváros-Puskás Akadémia és a Honvéd-Paks találkozókat közvetíti.



MOL Magyar Kupa, 4. forduló (a 16 közé jutásért):



kedd:

ETO FC Győr (NB II)-Debreceni VSC 19.30 (M4 Sport)



szerda:

Unione FC (Budapest I.)-Kisvárda Master Good, Hévízi út 12.00

FC Dunaföldvár (NB III)-Nyíregyháza Spartacus FC (NB II) 12.30

ESMTK (NB III)-MTK Budapest 12.30

Mezőörs KSE (megyei I.)-Kaposvári Rákóczi FC (NB III) 12.30

Szentlőrinc SE (NB III)-Kelen SC (NB III) 12.30

VLS Veszprém (NB III)-Budafoki MTE (NB II) 12.30

HR-Rent Kozármisleny (NB II) - Kolorcity Kazincbarcika SC (NB II) 15.00

Opus Tigáz Tatabánya (NB III)-Újpest FC 17.00

Vasas FC (NB II)-Gyirmót FC Győr (NB II) 17.00

Tiszakécskei LC (NB II)-FC Ajka (NB II) 17.00

BFC Siófok (NB II)-Diósgyőri VTK 17.00

Szombathelyi Haladás (NB II)-Zalaegerszeg 17.15 (M4 Sport)

Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) - Kecskeméti TE 19.00

Ferencvárosi TC-Puskás Akadémia FC 20.00 (M4 Sport)



csütörtök:

Budapest Honvéd (NB II)-Paksi FC 19.30 (M4 Sport)