Sport

Kós Hubert: a legtöbbször elfelejtem, hogy világbajnok vagyok

Kós Hubert világbajnok úszó legtöbbször elfelejti, hogy nyáron Fukuokában aranyérmet nyert 200 méter háton, mert gőzerővel készül a jövő nyári párizsi olimpiára.



A magyar szövetség (MÚSZ) honlapján pénteken megjelent interjúban a 20 éves sportoló - aki az Egyesült Államokban Michael Phelps korábbi edzőjével, a legendás Bob Bowmannel edz - arról mesélt, kedden, csütörtökön és szombaton csak egy vízi edzésük van, míg hétfőn, szerdán és pénteken dupla úszás van, szárazföldi tréning nélkül.



"Kedden 60-szor úsztunk 50 métert, 30-at pillangón, kevés pihenővel, arra még torna, fekvőtámaszok huszonöt kilóval a hátadon. A karom kissé kikészült, este nem kellett altatni. Egyébként pont ez a gyakorlat számomra kevésbé volt idegen, otthon csináltunk hasonlót sokat, úgyhogy jól bírtam, sőt, én voltam a legjobb" - nyilatkozta a MÚSZ-nak a 200 méteres hátúszás világbajnoka.



Kós elmondta, a fukuokai világbajnokság után nehezebb volt visszaállnia, mint a többieknek, mert tavaly ősszel még otthon úszott, így ahhoz szokott hozzá, hogy lassan kezdenek, és bár sokat úsznak, de közepes iramban.



"Itt meg közepesen sokkal indultunk, viszont iszonyatosan erősen kellett tolni. Őrült nehezen bírtam. Most kezdtem el azt érezni, hogy az elmúlt két hétben elértem azt a formát, amivel tavasszal már jól mentek az edzések" - tette hozzá a vb-aranyérmes.



Kiemelte, Bowman tudja, mikor mit kell mondania, vagy inkább kiabálnia, de előfordul, hogy mérgelődik, mert azt várná, még ennél is gyorsabban ússzon, mondván, olimpiai év van, a maximumot kell nyújtani.



"Fejlődök, de még mindig van hova. Hétfőn hátsorozatokat csináltunk rövidpályán, mondjuk úgy, az egyelőre nem az erősebbik műfajom. Tizenötször kétszáz volt műsoron, az utolsó három már nagyobb pihenő után, amikor a legjobban kell teljesíteni. Leon Marchand-nal 1:55 perc körüli időket mentünk addig, aztán következett az utolsó három, és akkor Bob egyszer csak közölte, hogy Michael Phelps annak idején kétszer 1:45-öt jött ilyenkor, utoljára meg 1:40-et. Én meg néztem, hogy ne már, karbondresszben mentem 1:40-et csúcsformában, most 1:50 és 1:45 sikerült, azaz öt másodpercre voltam Phelps legjobbjától" - mondta Kós, hozzátéve, a párizsi olimpián szívesen úszna 200 méter vegyesen is, de ütközik fő számával, a 200 háttal.



Jelenlegi formájáról elmondta, 100 m háton olyan időt úszott, amilyet a felkészülés ezen szakaszában korábban még soha, 200-on majd a US Openen ugrik először medencébe.



A vb-címével kapcsolatban arról beszélt, jól hangzik, hogy aranyérmes, de "a legtöbbször teljesen elfelejti".

"Olyan srácokkal vagyok körülvéve, akik sokkal többet értek el nálam, ezt mégsem éreztetik soha, állandóan úgy beszélgetnek velem, mintha összefutnánk egy átlagos vasárnapon. Ez már ad egy különleges keretet az egésznek, plusz Bob sem szeretné, ha bármelyikünk túl sokat filózna azon, mit ért el éppen a legutóbbi világversenyen. Nem gondolhatom úgy, hogyha nyertem egy világbajnokságot, akkor megváltozik az életem. Szép sikert értem el, de azóta bőven visszatértünk a való életbe, és melózunk ezerrel, esély sincs arra, hogy én az aranyérmemen járassam a fejem. Csakis azon, hogy jövőre valami szép eredményt hozzak Magyarországnak" - utalt az ötkarikás játékokra Kós.