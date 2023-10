Sport

M4 Sport: újabb nézettségi rekordot döntött a Litvánia-Magyarország labdarúgó-mérkőzés

Újabb nézettségi rekordot döntött a keddi Litvánia-Magyarország labdarúgó-mérkőzés, a közvetítésbe több mint 1,4 millióan kapcsolódtak be legalább egy percre, és a találkozó ideje alatt ismét piacvezető volt a közmédia sportcsatornája, megelőzve a TV2 és az RTL csatornát is - közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Sajtó és Marketing Irodája szerdán az MTI-vel.



A magyar labdarúgó-válogatott kétgólos hátrányból egyenlítve 2-2-es döntetlent játszott kedd este Litvánia vendégeként a kaunasi Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen.



Az MTVA közölte: néhány nap alatt másodszor is nézettségi rekordot döntött a magyar labdarúgó-válogatott mérkőzésének közvetítése, a keddi, litvánok elleni találkozó még a szombati, szerbek elleni fordulónál is több magyart vonzott az M4 Sport képernyői elé.



Hozzátették: az első félidőben 816 ezren, a másodikban 819 ezren követték az M4 Sport csatornán és 112 ezren az m4sport.hu oldalon a mérkőzést, ezzel az m4sport.hu oldalon is rekordot hozott a selejtezősorozat mérkőzései között.



A televíziónézők 22,8 százaléka választotta kedd este a közmédia sportcsatornáját, az arány a férfiak esetében még magasabb volt: 33,8 százalék követte a találkozót. A közvetítésbe több mint 1,4 millióan kapcsolódtak be legalább egy percre, hogy szurkoljanak a nemzeti válogatottnak - írták.



Megjegyezték: a szombati, szerbek elleni találkozót 37 ezer nézővel előzte meg a kedd esti selejtező a nézettségi adatok szerint. A találkozót átlagosan 72 percig követte egy néző az M4 Sporton és 55 percig az m4sport.hu oldalon.



Közölték: Marco Rossi alakulatának még két mérkőzése maradt a sorozatból, hogy Magyarország egyenes ágon jusson ki a 2024-es németországi kontinenstornára. A következő két találkozót is élőben közvetíti az M4 Sport, a Kossuth rádió és az m4sport.hu. Az első összecsapás november 16-án lesz Bulgáriában, míg a selejtezősorozat zárómérkőzése november 19-én a Puskás Arénában, Montenegró ellen.



Az ország legnézettebb sportcsatornája 2028-ig a magyar labdarúgó-válogatott és a következő két labdarúgó Európa-bajnokság kizárólagos otthona - írták.