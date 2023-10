Sport

Litván-magyar - A kaunasi döntetlennel még nincs meg az Eb-részvétel

A magyar labdarúgó-válogatott kétgólos hátrányból egyenlítve 2-2-es döntetlent játszott Litvánia vendégeként a kaunasi Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen, így bár csoportja élén maradt, de nem bebiztosította be részvételét a kontinensviadalra.



A hazaiak Fedor Cernych és Pijus Sirvys révén kétgólos előnyre tettek szert az önmagához képest gyengén futballozó magyarok ellen. Szünet után fordult a kocka Marco Rossi tanítványai fölényben játszottak, s előbb Szoboszlai Dominik 11-esből szépített, majd a 82. percben Varga Barnabás idénybeli huszadik góljával egyenlített.



A magyarok előnye egy pontra csökkent az eggyel több meccset játszó szerbekkel szemben, de hatra nőtt a harmadik Montenegró előtt, így egyetlen pontra van szüksége a kijutáshoz a hátralévő két találkozóján.



A nemzeti együttes legközelebb november 16-án a nyeretlenül sereghajtó Bulgária vendége lesz.



Eb-selejtező, G csoport, 8. forduló:

Litvánia-Magyarország 2-2 (2-0)

Kaunas, Darius és Girenas Stadion, 5000 néző, v.: Juxhin Xhaja (albán)

gólszerzők: Cernych (20.), Sirvys (36.), illetve Szoboszlai (67., 11-esből), Varga B. (82.)

sárga lap: Lekiatas (43.), Utkus (55.), Kazukolovas (71.), Lasickas (90.), illetve Szoboszlai (55.), Fiola (74.)



Litvánia:

Zubas - Lasickas, Girdvainis, Lekiatas, Sirvys (Beneta, 76.) - Utkus (Kazukolovas, 64.), Vorobjovas - Slivka (Novikovas, 90.), Gineitis, Cernych (Jankauskas, 64.) - Paulauskas



Magyarország:

Dibusz - Fiola, Lang, Szalai A. - Nego (Csoboth, 62.), Szoboszlai, Nagy Á., Kerkez (Nagy Zs., a szünetben) - Sallai (Bolla, 92.), Gazdag (Styles, a szünetben) - Varga B. (Ádám, 92.)



I. félidő:



20. perc: Cernych kapott labdát a bal oldalon, befelé cselezett, majd kilőtte a bal alsó sarkot (1-0).



36. perc: Gineitis jobb oldali szöglete után a hosszú oldalon Sirvys 4 méterről a kapu közepébe fejelt (2-0).



II. félidő:



66-67. perc: Nagy Ádám passzából Sallai tört kapura a jobb oldalról, Zubas ellökte őt, a megítélt büntetőt pedig Szoboszlai a keresztléc alá bombázta (2-1).



82. perc: Szoboszlai jobb oldali szögletből hajszálpontosan ívelt Vargához, aki 10 méterről a jobb sarokba fejelt (2-2).

A szokottnál eggyel több támadó szellemű játékos szerepelt a magyar csapatban, de Marco Rossi szövetségi kapitány együttese nem rontott neki az ellenfélnek. Fokozatosan ugyan átvette a játék irányítását, ám nem szorította be riválisát, sok esetben hátul járatta a labdát. Az ezúttal hátrébb futballozó Szoboszlai Dominik egészen a saját térfelére visszajött labdákért és - elsősorban a bal oldalon - mélységi indításokkal próbálta segíteni társait. A litvánok a 10. percben egy gyors jobb oldali kontra alkalmával jelezték, nem csak a védekezésre összpontosítanak, Gineitis azonban nagy helyzetben nem találta el jól a labdát. A magyarok meddő mezőnyfölénye nem eredményezett helyzeteket, a hazaiak viszont húsz perc után vezetéshez jutottak Cernych okos és pontos lövésével.



A góltól nem változott a játék képe, a magyarok birtokolták többet a labdát, de lehetősége a balti csapatnak volt: Lasickas próbálkozását Dibusz vetődve hárította. A nemzeti együttes enerváltan és sok hibával futballozott, így ritkán jutott el a 16-osig, a támadásépítését rendre olyan technikai hibák hiúsították meg, mint rossz labdaátvételek, pontatlan passzok és elveszített párharcok, de az elképzelés is hiányzott a játékból. Az első magyar lehetőségre több mint félórát kellett várni, Sallai közelről célt tévesztett. Eközben a litvánok felbátorodtak, sőt, egy szögletet követően a szombaton Bulgáriában kétszer eredményes Sirvys fejesével megduplázták az előnyüket. A szünet előtti percekben fokozódott a nyomás a litván kapun, de Kerkez lövését védte Zubas.



Marco Rossi a szünetben kettős cserével próbálta felrázni a csapatát, amely a térfélcserét követően majdnem megkapta a harmadik gólját, azonban les miatt érvénytelenítették Paulauskas találatát. A szerkezetváltás által viszont Szoboszlai ismét a válogatottban megszokott helyén játszott, ez pedig jótékony hatással volt a támadó játékra. Tíz perc alatt több dolga volt a litván kapusnak, mint az egész első félidőben, egy ízben Zubas bravúrral fogta meg Nego közeli fejesét. A magyar nyomás a játékrész derekán kifizetődött, mert a Sallaival szemben elkövetett szabálytalanságért megítélt 11-est Szoboszlai értékesítette. Bár lendületben maradtak a magyarok és a játék javarészt a litvánok térfelén zajlott, viszont a szórványos hazai akciókban is benne volt a veszély, Dibusznak is kellett védenie. Az utolsó negyedórában beszorult a litván gárda, amely önfeláldozó mentésekkel sokáig tartotta az előnyét, de egy szöglet után a bombaformában lévő Vargával szemben már tehetetlennek bizonyultak. A magyarok nagy erőkkel támadtak a győztes és egyben Eb-részvételt jelentő gólért, a csereként beállt Csobothnak ugyan sokszor sikerült elfutnia a jobb szélen, beadásai viszont rendre pontatlanok voltak, így végül a nemzeti együttesnek meg kellett elégednie a döntetlennel.

Rossi: a fejlődés sosem egyenletes

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint nem Szoboszlai Dominik megváltoztatott pozíciója okozta a magyar labdarúgó-válogatott gyengébb első félidei játékát a Litvánia vendégeként kedden elért 2-2-es döntetlen alkalmával az Európa-bajnoki selejtezősorozatban.



"Az én ötletem volt, hogy Szoboszlai hátrébb futballozzon, de nem jött be. Olyan, mintha teljesen kihagytuk volna az első félidőt, nagy területet hagytunk az ellenfélnek, amely ezt ki is használta. A szünetben végrehajtott változtatások beváltak, teljesen megváltozott a meccs képe, többször áttörtük a rivális védelmét, így sok helyzetünk volt, de a litván kapus remekül védett, így nem sikerült nyerni" - értékelte az ellentétes félidőket az MTI érdeklődésére a szakvezető, aki kiemelte, fizikálisan nagyon megszenvedte ezt a meccset a csapata.



A tréner hozzátette, egyetlen cserét hajtott végre a kezdőcsapatban a három nappal ezelőtti találkozóhoz képest, illetve Szoboszlai hátrébb került, ami nem működött, és ezért felelősséget vállal, de szerinte nem ez volt a fő oka a gyengébb első félidei teljesítménynek. Megjegyezte, legközelebb nem követi el ezt a hibát, de akár hét-nyolc játékost is lecserélhetett volna a szünetben.



"Nem vagyunk boldogok, mert nyerni akartunk. Viszont lépésről lépésre haladunk, és jó úton járunk. A fejlődés sosem egyenletes és egyenes vonalú, mindig vannak benne döccenők. Meg kell értenünk, amíg matematikailag nem biztosítjuk be a részvételünket, addig nem jutottunk ki az Európa-bajnokságra" - fogalmazott Rossi, aki az ellenfélről szólva kifejtette, kihasználta fizikális adottságait és kifejezetten agresszív és jó futballt játszott.



Az 59 éves szakember a nemzeti együttes tartásáról, hogy kétgólos hátrányból egyenlíteni tudott, úgy vélekedett, mindig is jellemezte együttesét a "soha fel nem adás". Kiemelte még a védelmet, mert a térdsérülése miatt harcképtelen Willi Orbán hiányát nagy érvágásnak tartja, ugyanakkor szerinte a hátsó alakzat mindhárom tagja a legjobbak között volt ezen az összecsapáson.



"Elégedett vagyok, mert a csoport legerősebb csapatával játszottunk. Az első félidőben remekül futballoztunk, 2-0-ra vezettünk, de a szünet után a magyarok mindent bevetettek, megmutatták, milyen erős együttesük van, így nem tudtuk ugyanazt nyújtani, mint az első 45 percben. Összességében elégedett lehetek a teljesítménnyel, a mutatott játékkal, a labda nélküli agresszivitással. Igazságos eredmény született" - értékelt Edgaras Jankauskas litván szakvezető, aki Szoboszlai pozícióváltásával kapcsolatban azt mondta, ő egy szabad labdaművész, de sikerült olyan szorosan őrizni, hogy nem volt területe kibontakozni. Hozzátette, a magyar futball büszke lehet arra, hogy ilyen játékosa van.

A kaunasi döntetlennel a magyarok előnye egy pontra csökkent az eggyel több meccset játszó szerbekkel szemben, de hatra nőtt a harmadik Montenegró előtt, így egyetlen pontra van szüksége a kijutáshoz a hátralévő két találkozóján. A nemzeti együttes legközelebb november 16-án a nyeretlenül sereghajtó Bulgária vendége lesz.