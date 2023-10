Sport

Konferencia-liga - A Fiorentina a hajrában egyenlített a Ferencváros ellen

A Ferencváros 2-2-es döntetlent játszott csütörtökön az idén döntős olasz Fiorentina vendégeként a labdarúgó Konferencia-liga csoportkörének második fordulójában, de így is élen maradt a négyesében.



Varga Barnabás idénybeli 18. góljával juttatta előnyhöz a zöld-fehéreket 25 perc után, a második félidő elején pedig a francia Ibrahim Cissé fejelt a hazai kapuba. A firenzei együttes aztán a 60. percben végrehajtott hármas csere után átvette az irányítást, majd a cseh Antonin Barak fejesével szépített is, a hosszabbításban pedig a francia Jonathan Ikone találatával egyenlített.



A magyar bajnoknak így megszakadt a tíz tétmérkőzésen át tartó győzelmi sorozata, de a veretlensége tovább folytatódott. A Ferencváros a három hét múlva sorra kerülő harmadik körben az ugyancsak négypontos, de kevesebb szerzett gólja miatt második belga Genk vendége lesz.



Konferencia-liga, csoportkör, 2. forduló, F csoport:

Fiorentina (olasz)-Ferencvárosi TC 2-2 (0-1)

Firenze, Artemio Franchi Stadion, 20 367 néző, v.: Daniel Schlager

gólszerzők: Barak (67.), Ikone (93.), illetve Varga B. (25.), Cissé (51.)

sárga lap: González (87.), illetve Sigér (23.), S. Mmaee (55.), Varga B. (57.), Ben Romdhane (66.), Dibusz (73.)



Fiorentina:

Terraciano - Kayode, Martínez Quarta, Ranieri, Biraghi (Parisi, a szünetben) - Bonaventura (Ikone, 79.), López (Arthur Melo, 60.), Mandragora (Barak, 60.) - González, Beltrán, Sottil (Kouame, 60.)



Ferencvárosi TC:

Dibusz - Makreckis, S. Mmaee, Cissé, Ramírez - Ben Romdhane (Owusu, 67.), Sigér - Marquinhos (Civic, 82.), Abu Fani (Besic, 67.), Zachariassen (Abena, 88.) - Varga B. (Pesic, 82.)



I. félidő:



25. perc: Zachariassen passzából Ben Romdhane futott el a jobb szélen, tökéletes centerezése után Varga 10 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot (0-1).



II. félidő:



51. perc: Abu Fani bal oldali szögletéből Cissé 5 méterről a keresztléc segítségével fejelt a kapuba (0-2).



67. perc: Parisi bal oldali szabadrúgása után Barak 9 méterről csúsztatott a bal alsó sarokba (1-2).



94. perc: Parisi bal oldali beadása után Martínez fejelte le a labdát Ikonének, aki közelről a kapu közepébe lőtt (2-2).



Bár nem telt meg teljesen az európai szövetség egykori elnökéről, Artemio Franchiról elnevezett firenzei stadion, mégis remek hangulat fogadta a csapatokat. A ferencvárosi szurkolók zöldbe, fehérbe és feketébe borították a szektorukat, a középső részen pedig egy páncélos lovag karddal és pajzzsal a kezében támadott utalva a kiírt angol üzenetre: "meghódítani Firenzét". A hazai drukkerek pedig azt üzenték kedvenceiknek olaszul, hogy "Firenze büszkeségéért és dicsőségéért".

Még el sem kezdődött a mérkőzés, máris változtatnia kellett az olaszoknak, ugyanis a bemelegítésnél megsérült a kapusuk, így Oliver Christensen helyett Pietro Terracciano védett. A harmadik számú európai kupasorozatban idén döntős Fiorentina aztán nagy lendülettel kezdett, két perc alatt vezetett két veszélyes támadást, de a Ferencváros hamar felvette a meccs ritmusát, nem játszott alárendelt szerepben, sőt, a váratlanul kezdőbe került Terraciano eladott labdája után helyzete is volt, a kapus azonban Marquinhos lövésének védésével javított, Varga próbálkozását pedig már blokkolták. Elöl mindkét csapat kifejezetten kombinatív játékot mutatott, amivel alkalmanként sikerült is zavart kelteni, de a védők többnyire a lövések blokkolásával tudtak menteni. A firenzei hálóőrnek kétszer védenie is kellett, a legnagyobb helyzetnél viszont Kayode mentett hatalmasat Marquinhos elől alig öt méterre a kaputól. A játékrész derekán túl egy labdaszerzésből indult akció végén a veszélyesebb és lendületesebb futballt mutató FTC megérdemelten szerzett vezetést. A gól alaposan visszavetette a Fiorentinát, amely nem találta a ritmust, sok labdát vesztett, így ebben a periódusban csak elvétve jutott el a támadó harmadig, de helyzetet akkor sem tudott kidolgozni. Ellenben a magyar bajnoknak ekkor is voltak ígéretes támadásai, viszont előnyét nem tudta növelni.



Térfélcserét követően ismét megpróbált támadólag fellépni a Fiorentina, de ezt gyorsan megbüntette a fővárosi gárda, amely labdaszerzések után szélsebesen rohant át a rivális középpályáján és védelmén is. Elsőre a videobíró még megmentette a firenzei csapatot, mert a Varga buktatásáért megítélt büntetőt visszavonta les miatt, azonban néhány perccel később szögletből mégis megduplázta előnyét az FTC, amely akár el is dönthette volna a három pont sorsát, mivel egy újabb mesteri kontra végén Ben Romdhane került ziccerbe, de közeli lövése a jobb kapufán csattant. A hazaiak mestere azonnal hármas cserére szánta el magát, az átalakítás után fölénybe került a Fiorentina, amely helyzeteket is kidolgozott, de a befejezések eleinte elkerülték Dibusz kapuját, mígnem egy szabadrúgás utáni fejessel sikerült szépítenie. A Ferencváros ezután még jobban beszorult, záporoztak a lövések a kapujára, azonban Dejan Stankovic vezetőedző tanítványai hősiesen tartották az eredményt, mert a védők önfeláldozóan belevetődtek a lövésekbe, néhány alkalommal pedig Dibusz hárított. Egy ízben a magyar válogatott kapusa is tehetetlen volt, viszont a videobíró a Ferencvárost is megmentette, mert a Fiorentina találata lesről született. A hétperces hosszabbítást végül nem bírta ki az elfáradó Ferencváros, mert egy újabb csereember góljával egyenlített a Fiorentina, amely a végén majdnem a győzelmet is megszerezte.