Premier League - Szoboszlai futotta a legtöbbet

Szoboszlai Dominik, a Liverpool magyar futballistája futotta eddig a legtöbbet az egész angol Premier League-ben a 2023/24-es idényben.



A PFF elemző cég Twitter-oldalának bejegyzése szerint a magyar válogatott csapatkapitánya eddigi hét bajnoki fellépésén 83,6 kilométert "robotolt", ebben pedig a legjobb a világ talán legkeményebb bajnokságában.



Szoboszlai a nyáron az RB Leipzigtől szerződött a Liverpoolhoz, melyben rögtön alapemberré vált, a bajnokságban mindegyik találkozón kezdőként lépett pályára és le sem cserélték. Az Aston Villa ellen már betalált a Premier League-ben, múlt szerdán pedig a Ligakupában is: a Leicester City ellen megnyert összecsapáson szerzett bombagólt.



A Liverpool csütörtök (ma) este a belga Union Saint-Gilloise együttesét fogadja az Európa-liga csoportküzdelmeinek második fordulójában.

