Szumó-vb - Tíz magyar versenyző indul Tokióban

A megalakulása 25. évfordulóját idén ünneplő Magyar Szumó Szakszövetség tíz versenyzővel képviselteti magát a hékvégén sorra kerülő világbajnokságon.

A 24. vb-re a 3000 éves sportág hazájában, Japánban, pontosabban Tokióban kerül sor.



Ancsin László, a magyar szövetség ezúttal nem utazó elnöke az Európa Játékokon, majd a szeptemberi Európa-bajnokságon szerzett érmek után most abban bízik, hogy lesz magyar versenyző, aki döntőben szerepelhet. A szeptemberi Eb-n hét bronzot nyert a válogatott, az Európa Játékokon pedig egy második és két harmadik hely volt a mérleg, ráadásul Szilágyi Erik kapta meg a legjobb férfi szumósnak járó díjat, mert legyőzte a nehézsúlyú világbajnokot.



A szumót a legtöbb versenyző a birkózás mellett kiegészítő sportágként űzi. Közöttük talán a legismertebb a 18 éves Elekes Enikő (Kőbánya SC), aki birkózásban az U17-es és U20-as korosztályban is világbajnoki címet szerzett. A 205 centiméter magas, pécsi Pap Arnold korábban szintén birkózott, de évekkel előbb már felhagyott azzal, mert nem tudta tartani a 130 kilós felső súlyhatárt. Szumóban viszont nincs ilyen követelmény, az évtizede világbajnoki címet szerzett Libor Dezső például csúcsformája idején 220 kilóval mérlegelt be a versenyeire.



A vb-n hatalmas mezőnyökre lehet számítani, hiszen a legjobbakat egy esetleges profi szerződés is motiválhatja. Magyar részről komolyabb sikert a 2010-es években Japánban profiskodó, 165 kilós, szolnoki illetőségű Tóth Attila ért el, akit nem sok választott el attól, hogy a profik között is a legfelső kategóriában versenyezhessen.



A magyar válogatott tagjai: Berregi Balázs, Szilágyi Erik (Kispesti NSI), Buzás Patrik, Molnár Tamás, Végh Artúr, Bajler Kitti, Bajler Roxána (Érdi Spartacus SC), Elekes Enikő (Kőbánya SC), Gyuricza Marcell (Tököl), Pap Arnold (Pécs)